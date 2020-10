Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla drammatica aggressione di cui saranno vittime Silvia e Michele. Il settimanale Telepiù ha fornito nuovi macabri dettagli su quello che accadrà nella notte del terribile incidente. La coppia, diretta a Indica, verrà presa di mira da due malviventi che inizieranno a molestarli verbalmente per poi passare alla violenza fisica. Dopo aver tramortito Michele, i due delinquenti dedicheranno le loro malsane attenzioni verso Silvia. Quest'ultima riuscirà poi a denunciare l'accaduto assieme al marito, tuttavia qualcosa in lei sembrerà essersi spento.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa tragica storyline che andranno in onda dal 2 al 6 novembre.

In viaggio per Indica

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sono alle prese con una storyline molto leggera che li vede confrontarsi con Bice Cerruti (Lara Sansone). Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 novembre, rivelano che la situazione presto cambierà radicalmente ed i due dovranno fare i conti con degli eventi molto drammatici. Tutto avrà inizio quando la coppia deciderà di mettersi in viaggio per Indica per fare visita a Teresina. I due avranno un guasto all'automobile e si troveranno così soli di notte in una strada poco trafficata.

La coppia deciderà quindi di fermare un'auto per chiedere aiuto, ma questo sarà solo l'inizio del loro incubo.

Una brutale aggressione

Purtroppo Silvia e Michele si imbatteranno in due tipi molto loschi che, dopo averli aiutati, inizieranno a mostrare le loro vere intenzioni. I due malviventi fingeranno di restare offesi dinanzi a qualsiasi parola di Michele.

L'uomo cercherà invano di mediare con le parole, ma i due gli impediranno di rientrare in auto. Dinanzi a tale sopruso Silvia griderà di smetterla e lasciarli andare via, ma da questo punto gli eventi finiranno per precipitare. I due delinquenti reagiranno male alle grida della donna e inizieranno a infierire su Michele colpendolo con veemenza fino a tramortirlo.

Saviani si sveglierà poco dopo e si renderà conto che la moglie è scomparsa, in preda alla disperazione inizierà a cercarla per poi trovarla accovacciata sul ciglio della strada.

Violenza contro Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che i due, dopo la terribile aggressione riusciranno a raggiungere il commissariato di polizia per sporgere denuncia. Qui la donna racconterà di essere stata trascinata a forza nell'auto dai due malviventi e di essere stata picchiata. Silvia aggiungerà di essere riuscita a evitare che i due facessero cose ben peggiori, tuttavia nei giorni successivi Michele inizierà ad avere dubbi sulla versione della donna. Silvia sembrerà celare un terribile segreto e si mostrerà sempre più distante dal marito fino ad arrivare al punto di rinfacciargli di non essere stato in grado di difenderla.

Per quanto su questa storia aleggi lo spettro di un possibile stupro di cui sarebbe vittima Silvia, va detto che tale evento non viene mai accennato nelle anticipazioni. Bisognerà dunque attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori dettagli su questo angosciante storyline.