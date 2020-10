Gli ultimi spoiler della soap opera Una vita rivelano grandi colpi di scena riguardanti le vicende del paese di Acacias 38. Durante le prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10 ottobre, il giovane Emilio dimostrerà di essere rassegnato al fatto che debba obbligatoriamente sposare Angelines, la figlia di Ledesma. Cinta non avrà nessuna intenzione di perdere il suo amato e per questo motivo offrirà al giovane una via di fuga per interrompere il fidanzamento.

Spoiler soap opera Una vita: Cinta chiederà aiuto ad Antonito Palacios

Cinta deciderà di chiedere aiuto ad Antonito, che conosce abbastanza bene la situazione complicata che intercorre tra lei ed Emilio.

Comprerà due biglietti del treno e proporrà a Emilio di fuggire insieme. La figlia di Bellita sarà sempre più convinta che scappare sia l’unica soluzione per allontanare Emilio dalle minacce di Ledesma. La giovane, però, non saprà che Ledesma sta tenendo sotto scacco l'intera famiglia di Emilio. Bellita, intanto, sarà pronta a schierarsi in favore di sua figlia per cercare di tutelarla.

Spoiler Una vita dal 4 al 10 ottobre: Felipe indagherà sull’aggressione della giovane Marcia

Nelle prossime puntate di Una vita, [VIDEO] che andranno in onda dal 4 al 10 ottobre, Ledesma approderà ad Acacias. Accanto a lui ci sarà la figlia Angelines, che dovrà sposarsi molto presto con Emilio. Intanto Alfredo apparirà molto sospettoso in merito alle continue uscite di Genoveva Salmeron, per questo sfrutterà la posizione di Marcia per avere maggiori informazioni in merito agli incontri tra Felipe e la moglie.

La domestica cederà molto presto alle minacce del banchiere e si ritroverà costretta a spiare Felipe. Successivamente Marcia verrà aggredita e sarà provata da questo evento infausto e improvviso. Felipe penserà immediatamente che l'aggressione sia stata organizzata da Alfredo Bryce, per questo motivo proseguirà con le ricerche per provare a incastrare definitivamente il banchiere.

Liberto vuole riconquistare Rosina

Nelle prossime puntate di Una vita, i vicini aiuteranno Liberto a preparare un pranzo a scopo benefico, con il quale l'uomo avrà intenzione di riconquistare Rosina. Liberto, però, non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Rosina, infatti, non lo perdonerà e sarà sempre più sicura di volersene andare dal paese per raggiungere in Portogallo sua figlia.