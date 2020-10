Nelle puntate americane di Beautiful, che andranno in onda in prossimamente in Italia, ci saranno importanti risvolti nella vita sentimentale di Zoe. La ragazza, dopo la storia con Xander e il flirt con Thomas, inizierà a provare emozioni per due uomini allo stesso momento: Carter e Zende.

Beautiful, spoiler americani: notte di passione tra Zoe e Carter

Zoe, dopo aver detto addio anche a Thomas, inizierà a provare dei sentimenti per l'avvocato Carter. La modella lo frequenterà e sarà felicissima delle dolci attenzioni che lui le rivolgerà, ma sarà fin da subito convinta di non voler correre troppo, soprattutto dopo le brutte esperienze del passato.

Carter, però, acquisterà il loft da Ridge e regalerà subito le chiavi a Zoe, invitandola a cominciare una convivenza. Naturalmente la ragazza si sentirà sotto pressione e questo la porterà ad avvicinarsi ulteriormente a Zende, l'erede dei Forrester con cui era subito scattata una forte chimica.

Zende non potrà fare a meno di corteggiare Zoe e di cedere, pur sapendo che la ragazza sta frequentando l'amico di famiglia Carter. Nonostante questa consapevolezza, Zoe deciderà di fare una sfilata soltanto per Zende, visto che ormai entrambi lavorano per la Hope For The Future. In quell'occasione la ragazza canterà anche un pezzo, "I'm Just Fine" avvicinandosi molto a lui e vivendo momenti di grande romanticismo.

Contemporaneamente, però, Zoe non avrà dimenticato Carter. Nonostante l'emozione vissuta con Zende, la modella, per la prima volta, avrà un momento d'intimità con Carter, dimostrando ancora una volta la sua forte confusione in campo sentimentale.

Zende aiuta Zoe a entrare nel mondo della musica

A ogni modo, Zende rimarrà profondamente colpito dall'esibizione di Zoe.

Il ragazzo noterà che la ragazza ha un grande talento nel cantare e di conseguenza le farà una proposta. Le vorrà dare una mano per farla entrare nell'industria musicale, per dare così vita a un grande cambiamento nella sua carriera.

Se Zoe dovesse accettare, naturalmente si avvicinerebbe ancora di più a Zende, perché dovrebbe lavorare a stretto contatto con lui.

Lo stesso Delon De Metz, l'attore che interpreta Zende, ha raccontato che il suo personaggio vivrà momenti di estrema difficoltà poiché vorrà rispettare l'amicizia che lo unisce a Carter, ma allo stesso tempo vorrà andare a fondo con Zoe. Per i protagonisti dell'amata soap Beautiful, quindi, stanno per arrivare momenti difficili.