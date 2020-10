Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda su Canale 5 dall'11 al 17 ottobre, svelano importanti risvolti su Alfredo Bryce. Il marito di Genoveva verrà assassinato in casa sua da un uomo misterioso e, solo successivamente, si scoprirà come la moglie non sia affatto estranea alla vicenda. Intanto ad Acacias, ci sarà molta preoccupazione per Liberto che, dopo l'addio di Rosina, si sarà dato all'alcool. L'uomo sarà sempre più depresso e comincerà a bere di nascosto, preoccupando non poco donna Susana.

Una vita, trame 11-17 ottobre: Liberto sprofonda nella depressione

Le trame di Una vita in onda sino al 17 ottobre, saranno ricche di emozioni e colpi di scena.

A rivelarlo sono proprio le anticipazioni su ciò che i fan della soap tv iberica vedranno su Canale 5 la prossima settimana.

In particolare, si vedrà come Liberto non reagirà affatto bene alla partenza di Rosina. L'uomo affranto dal dolore per aver perso la donna che ama, si rifugerà nell'alcool. Donna Susana sarà molto preoccupata per il nipote e chiederà a Casilda di tenerlo d'occhio.

Una vita, anticipazioni: Felipe cerca di evitare Genoveva e bacia Marcia

Oltre alla vicenda legata alla a Liberto, nel corso delle puntate trasmesse dall'11 al 17 ottobre, bisognerà fare attenzione alle mosse di Genoveva. Ursula avrà intuito che il pentimento della sua signora non sarà affatto sincero e le chiederà spiegazioni.

Intanto Marcia e Felipe si riavvicineranno e tra i due scatterà un bacio.

Sarà evidente che i sentimenti di Felipe siano rivolti alla sua domestica e non a Genoveva. Quest'ultima, ignara della tresca tra l'avvocato e Marcia, chiederà a Felipe di incontrarlo ma l'uomo cercherà di evitarla in tutte le maniere.

Salmeron inoltre, comunicherà al marito Alfredo di aver incontrato Eladio per le vie del quartiere.

Una vita spoiler 11-17 ottobre: Alfredo viene ucciso

Mentre Felipe cercherà di rassicurare Marcia sulla gelosia che la domestica prova per Genoveva, un nuovo accadimento sconvolgerà il quartiere di Acacias 38.

Dando uno sguardo alle nuove trame di Una vita, si scoprirà che un misterioso ladro entrerà in casa dei coniugi Bryce, approfittando dell'assenza di Genoveva. Il malvivente punterà una pistola contro Alfredo. Seguirà una colluttazione durante la quale partirà un colpo di pistola che ferirà a morte Alfredo Bryce. Chi sarà il misterioso assassino del marito di Genoveva? Non si tarderà a scoprire che l'autore del delitto è un sicario assoldato da Genoveva per porre fine alla vita del marito.

