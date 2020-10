Secondo le anticipazioni di Uomini e donne riportate da 'Il vicolo delle news', nella puntata registrata il 18 ottobre si parlerà del bacio che è scattato in esterna tra Sophie e il corteggiatore Nino. Intanto, Gemma lascerà lo studio in lacrime a causa di un pesante litigio avuto con Tina. Anche per il tronista Gianluca arriva il primo bacio con la corteggiatrice Gabriella.

Ricordiamo che il programma condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5.

Anticipazione Uomini e Donne: scatta il primo bacio per Sophie e per Gianluca

Nella puntata registrata domenica 18 ottobre di Uomini e Donne, si è parlato delle esterne di Sophie e Gianluca.

In particolare, la giovane tronista aveva avuto una discussione con Nino, affermando di non provare nessuna emozione per i suoi corteggiatori. Durante l'esterna, però, tra i due scatterà il primo bacio, ma Sophie lo definirà "poco passionale". Alberto e Matteo resteranno delusi dal gesto della tronista, ma la giovane li tranquillizzerà affermando di provare le stesse sensazioni per tutti. A Gianni non piaceranno le parole di Sophie, al punto da incitare i due corteggiatori a lasciare lo studio dopo quanto detto dalla ragazza. Si siederanno al centro dello studio, successivamente, Michele e Serena e diranno di aver trascorso una bella serata e di essersi scambiati un bacio. Tra Michele e Roberta ci sarà poi uno scontro acceso dietro le quinte e i due rientreranno in studio senza aver trovato un punto d'incontro.

Intanto, si parlerà dell'esterna tra Gianluca e la corteggiatrice Gabriella. Durante la loro uscita, il tronista le mostrerà la sua moto e, quando saranno sul divano a rilassarsi, tra i due scatterà il primo bacio.

U&D, puntata registrata il 18 ottobre: Gemma esce dallo studio in lacrime

Tra Nicola e Federica le cose non proseguono in modo sereno, poiché la donna non avrebbe accettato i ritardi dell'uomo agli appuntamenti e questo non piacerà all'ex corteggiatore di Gemma.

Questi problemi porteranno alla chiusura della conoscenza tra i due. Nel frattempo, Nicola vedrà scendere per lui una nuova corteggiatrice, la quale affermerà di essere una pescivendola. Gemma, approfittando delle parole della nuova arrivata, prenderà in giro Tina utilizzando dei doppi sensi. A quel punto, Cipollari andrà su tutte le furie e, durante un ballo, si avvicinerà a Galgani rivolgendole delle parole molto pesanti.

Gemma, stanca dei litigi con Tina, abbandonerà lo studio in lacrime. A fine trasmissione, la torinese rientrerà piangendo e dirà a Maria che non ne può più di questa situazione, minacciando di abbandonare per sempre la trasmissione.