Oggi nel talk show di Uomini e donne trono over andrà in onda in televisione una puntata che è stata registrata il 25 settembre 2020. La puntata andrà in onda con lo sfogo della Galgani. Quest'ultima non prenderà bene la decisione da parte del cavaliere Paolo. Quest'ultimo aveva già deciso in passato di chiudere la frequentazione con lei, ma oggi i telespettatori verranno a sapere che Gemma farà una sorpresa proprio a Paolo. Dunque Gemma Galgani riuscirà a far cambiare idea al cavaliere?

U&D, Gemma Galgani fa una sorpresa a Paolo ma viene rifiutata

Dunque Gemma deciderà di mettere dei palloncini nel suo camerino con il solo obiettivo di ricominciare una possibile frequentazione con Paolo.

Il cavaliere sarà molto lusingato e contento di questa sorpresa e Galgani si sentirà felice e convinta di essere riuscita a riconquistarlo. Ma nella puntata che andrà in onda il 7 ottobre 2020, Galgani si ritroverà davanti a una realtà inaspettata. Nello specifico, Paolo deluderà la donna affermando davanti a tutti di non aver voglia e intenzione di continuare la sua frequentazione. Quest'ultimo dichiarerà che dopo questa sorpresa le cose non cambieranno e dunque continueranno a essere incompatibili.

Gemma inizialmente sembrerà un po' perplessa per questa sua decisione ma in puntata scoprirà che il cavaliere si starebbe frequentando anche con altre due donne. Dunque questa sarà l'ennesima delusione per Gemma Galgani durante la sua permanenza a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Questa sarà sicuramente una decisione importante da parte di Paolo visto che nei giorni precedenti aveva raccontato di avere un problema molto grave riguardante la sua salute.

Paolo chiude per sempre con Gemma e lei continua la frequentazione con Biagio

Dunque nella puntata del 7 ottobre 2020 Gemma Galgani non riuscirà a trattenere le sue emozioni dopo aver ascoltato le parole del cavaliere Paolo e comincerà a piangere.

Inoltre ci rimarrà davvero molto male ma alla fine ritornerà al suo posto. Intanto durante questa puntata si scoprirà che Gemma Galgani è andata a cena con Biagio, il quale sta continuando a conoscere anche Maria. Maria De Filippi vorrà vederci chiaro e cercherà di informarsi in merito a questa complicità tra Biagio e Gemma.

Infatti la conduttrice del talk show targato Mediaset pensava che tra la dama Gemma Galgani e il cavaliere Biagio ci fosse soltanto una semplice amicizia. Per scoprire le prossime anticipazioni riguardanti le nuove conoscenze della protagonista più discussa del talk show bisognerà sicuramente attendere le prossime registrazioni del programma di Canale 5.