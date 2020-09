Il 15 settembre è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Al centro dello studio Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che hanno dato vita all'ennesimo scontro. I toni della discussione si sono subito alzati con Nicola che ha dato subito della ''ridicola'' alla dama torinese. Di contro Gemma ha replicato parlando di ''serate piccanti'' che il 26enne avrebbe trascorso con alcuni amici a Torino.

U&D, Nicola dà della ridicola a Gemma, lei parla di 'serate piccanti'

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio noto come Sirius, sono stati i protagonisti della puntata odierna di Uomini e donne.

Tra i due gli animi si sono accesi sin da subito. Il giovane infatti, appena entrato in studio ha dato della ''ridicola'' alla dama torinese la quale in tutta risposta ha detto: ''Trattami da signora''. I due hanno continuato a parlare di ciò che è accaduto questa estate e i toni si sono alzati parecchio, sino a quanto Gemma ha parlato di ''serate piccanti'' trascorse dal suo ex corteggiatore a Torino. Maria De Filippi è subito intervenuta, chiedendo alla dama di argomentare meglio quello che stava dicendo, per non incorrere in spiacevoli disguidi, facendo passare Nicola per quello che non è.

Maria De Filippi costretta ad intervenire nella lite Gemma-Sirius

Secondo il racconto di Gemma, Nicola la scorsa estate avrebbe passato una serata insieme a tre suoi amici e ad una ragazza molto provocante a Torino.

Il tutto documentato tramite dei video sui social. La conduttrice le ha però fatto notare che non si trattava affatto di ''festini'' o ''serate piccanti'' come aveva voluto far intendere lei poco prima. Ripresa da Maria, Gemma ha quindi ridimensionato il tutto, parlando di ''serate allegre'' e non più piccanti.

Sirius/ Nicola, nonostante i tentativi di Gemma di farlo passare per quello che non è, non ha perso le staffe, ma certamente non è stato neppure in silenzio.

Nicola Vivarelli sbotta contro Gemma a U&D: 'Sei una grandissima bugiarda'

Il giovane 26enne ha avuto qualcosa da dire a Gemma: ''Sei una grandissima falsa'', aggiungendo che ''L'italiano non è così stupido''.

La dama ha provato a mettere in cattiva luce il suo ex corteggiatore, ma questa volta sembra non esserci riuscita. La discussione si è poi ampliata, coinvolgendo anche altri protagonisti del Trono Over di Uomini e donne. Due cavalieri del parterre maschile, sono intervenuti sostenendo di non credere a Nicola quando afferma di non aver avuto una ragazza in questi ultimi tre mesi. Tina Cipollari invece, ha preso le difese di Vivarelli, così come Tinì. Le due infatti, hanno fatto notare come la dama torinese sia sempre pronta a gettare fango addosso ai suoi ex corteggiatori una volta che la storia è finita.