Delle foto che ha pubblicato il settimanale Nuovo in questi giorni, potrebbero far storcere il naso a una protagonista assoluta di Uomini e donne. La rivista di Gossip, infatti, ha documentato l'incontro fortuito che c'è stato a Firenze tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma Galgani. I due si sono incrociati in piazza mentre passeggiavano con i rispettivi compagni, e i paparazzi non hanno perso l'occasione per immortalarli mentre si davano dei baci sulla guancia.

Tina incrocia per caso il 'gabbiano' di Uomini e Donne

Il numero del settimanale Nuovo che è uscito in questi giorni, mostra le immagini di un incontro che c'è stato di recente tra due amati protagonisti del presente e del passato di Uomini e Donne.

Tina Cipollari si è imbattuta per caso in Giorgio Manetti, l'ex cavaliere del Trono Over col quale sembra aver mantenuto un rapporto d'affetto e stima anche dopo che lui ha abbandonato spontaneamente la trasmissione.

I paparazzi hanno beccato l'opinionista a Firenze, dove si reca spesso perché il suo compagno Vincenzo gestisce un ristorante proprio nel centro della città. Nelle immagini che propone la rivista di gossip, infatti, si vede la bionda vamp dare un bacio sulla guancia al "gabbiano": accanto ai due sono presenti i rispettivi fidanzati, Ferrara e la signora Caterina.

Astio anche per Giorgio tra Gemma e l'opinionista di Uomini e Donne

Guardando le foto di Nuovo, è difficile non pensare alla reazione che avrà Gemma Galgani quando vedrà il suo ex salutare affettuosamente la sua acerrima "nemica".

L'astio tra la torinese e Tina, infatti, è cominciato proprio quando l'opinionista si è schierata dalla parte di Manetti nel periodo in cui lui si frequentava con la dama 70enne. Anche quando questa storia d'amore è finita, la Cipollari ha sempre difeso Giorgio e attaccato la protagonista del Trono Over, usando gli stessi toni aggressivi che propone tutt'ora ai telespettatori del dating-show.

La rivalità tra Gemma e Tina va avanti da molto tempo ormai, però nessuna delle due sembra intenzionata a tendere la mano all'altra per provare a costruire un rapporto diverso. La bionda vamp, in particolare, non perde occasione per punzecchiare la dama sui suoi insuccessi in amore, e lo fa sia davanti alle telecamere che nelle interviste che rilascia ai settimanali.

Giorgio innamorato dopo l'addio a Uomini e Donne

Negli scatti che ha pubblicato Nuovo in questi giorni, si vede Giorgio sorridente che abbraccia Tina: affianco ai due personaggi di Uomini e Donne, però, spiccano i loro compagni di vita. La Cipollari fa coppia da qualche anno con Vincenzo Ferrara, un ristoratore toscano che raggiunge nei giorni in cui non sono previste nuove registrazioni del dating-show a Roma. Durante l'estate, le riviste di gossip hanno parlato di una possibile crisi in corso tra i due, smentita tuttavia dalle foto fatte dai paparazzi a Firenze.

Manetti, invece, si è fidanzato con la signora Caterina poco dopo aver lasciato la trasmissione di Canale 5: i due si conoscevano da tempo, e da buoni amici sono diventati qualcosa di più importante.

Il "gabbiano" convive con la sua compagna sulle colline della Toscana, ma non si tira indietro dal commentare le cose più interessanti che accadono nello studio televisivo che ha frequentato fino a qualche anno fa.

In numerose interviste Giorgio ha parlato di Gemma e delle sue sfortune in amore, del rapporto mai decollato tra la Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli, e del lifting al viso al quale si è sottoposta la dama 70enne durante l'estate appena trascorsa.