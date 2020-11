L'appuntamento con DayDreamer è confermato per domenica 22 novembre, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della serie turca che si preannuncia scoppiettante. Le anticipazioni rivelano che per Sanem arriverà la resa dei conti finale con il suo fidanzato Can: quest'ultimo scoprirà infatti tutta la verità su Enzo Fabbri e non la prenderà affatto bene. A tal proposito Can prenderà in considerazione anche l'ipotesi di lasciare definitivamente Istanbul, sentendosi tradito e ferito dalla donna che diceva di amarlo con tutta se stessa.

DayDreamer, anticipazioni di domenica 22 novembre 2020

Nel dettaglio, l'accordo che Sanem aveva stretto con Enzo Fabbri per far uscire di prigione Can in cambio della ricetta del suo prezioso profumo, verrà a galla.

E questo per Can sarà un durissimo colpo da accettare. Il fotografo, infatti, non potrà accettare di essere stato preso in giro dalla donna che lo ama: il giovane Divit non ha mai nascosto di non amare le bugie e le menzogne e questa volta per lui sarà davvero dura riuscire a superare questa situazione.

Il clima di tensione che nasce tra i due fidanzati permetterà a Polen di approfittarsene. L'ex fidanzata di Can potrà tra l'altro contare sull'appoggio di Huma - che continuerà a fare di tutto per separare suo figlio da Sanem - e far leva sul desiderio del fotografo di evasione e di staccare la spina dalla realtà.

Can deluso dalle bugie di Sanem

Polen, quindi, avanzerà a Can una nuova proposta: intraprendere un percorso lavorativo all'estero che per un po' di tempo lo terrà lontano da Istanbul cosa che gli consentirebbe anche di superare al meglio la cocente delusione che gli è stata inflitta da Sanem.

Le anticipazioni di DayDreamer del 22 novembre rivelano che questa per il fotografo sarà una proposta decisamente allettante che lo metterà a dura prova. A questo punto, infatti, spetterà soltanto a lui decidere: lasciare Istanbul e accettare questo nuovo lavoro oppure provare a rimettere in piedi la sua storia d'amore con Sanem?

Aylin e Fabbri finiscono in prigione: le anticipazioni di DayDreamer del 22 novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata della Serie TV turca di Canale 5 verrà a galla anche la verità sulla fuga di notizie relative alla presentazione della Red Mode. A quel punto per Aylin e l'imprenditore Fabbri la situazione volgerà al peggio.

Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, Can scoprirà che sono proprio loro i responsabili di quello che è accaduto ai danni della Fikra. Le anticipazioni di DayDreamer del 22 novembre rivelano che a quel punto i due verranno accusati di spionaggio industriale finendo in prigione.