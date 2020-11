Le nuove anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che per Can e Sanem arriveranno altri ostacoli da superare e questa volta sarà decisamente più dura del previsto. Il colpo di scena avverrà nel momento in cui Can deciderà di lasciare Istanbul dopo aver capito che Sanem ha perso fiducia nei suoi confronti. Il suo addio lascerà la ragazza in un vero e proprio vortice di disperazione, al punto che verrà ricoverata in una clinica dopo aver fatto i conti con la depressione. Un duro colpo per Sanem che proverà odio nei confronti del giovane Divit.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem depressa e odia Can

Sanem, infatti, dopo essere stata lasciata da Can senza alcun tipo di spiegazione, non la prenderà affatto bene e la ragazza comincerà a soffrire di depressione, al punto che i suoi genitori saranno costretti a ricoverarla in una clinica specializzata e successivamente dovrà prendere dei farmaci che la aiuteranno a stare meglio e tornare così alla normalità.

Nel momento in cui Can ritornerà di nuovo ad Istanbul avrà modo di rivedere la sua ex fidanzata e questa sarà l'occasione giusta per Sanem per rinfacciargli tutto l'odio che prova nei suoi confronti per quello che le ha fatto. Sanem lo accuserà di essere sparito dalla sua vita senza averle dato neppure una spiegazione plausibile e questa cosa non gliela potrà mai perdonare.

Can prova a riconquistare di nuovo Sanem

Un colpo al cuore anche per Can, il quale poi scoprirà che la sua ormai ex fidanzata è stata male per colpa sua tanto da essere ricoverata in una clinica. E così le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che a quel punto Can deciderà di riprovarci di nuovo con Sanem, cercando di riconquistare la sua fiducia, sebbene la ragazza si mostrerà molto fredda nei suoi confronti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la partenza di Can da Istanbul anche Leyla ed Emre hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio dramma. L'agenzia dei Divit è fallita ed Emre si è ritrovato di punto in bianco senza lavoro. Per fortuna, però, il suo matrimonio con la sorella di Sanem proseguirà nel migliore dei modi.

Cambio programmazione per DayDreamer dal 14 novembre

In attesa di vedere in onda questi nuovi attesissimi episodi della Serie TV turca di Canale 5, vi segnaliamo che a partire dalla prossima settimana ci saranno delle novità importanti riguardanti la programmazione di DayDreamer in televisione. La soap con Can Yaman verrà sospesa dal palinsesto del sabato pomeriggio, per lasciare spazio al ritorno di Amici di Maria De Filippi.

La messa in onda in palinsesto della serie turca, quindi, proseguirà soltanto di domenica con un solo episodio settimanale, in programma dalle 16:20 alle 17:15 circa.