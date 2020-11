Gli spoiler della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Ridge e Brooke saranno ormai ai ferri corti: i due non faranno altro che discutere e il loro legame si rovinerà sempre di più. Al culmine dell'ennesima litigata, Ridge andrà via di casa e si recherà al Bikini, durante la serata presso il locale l'uomo incontrerà Shauna Fulton. Quest'ultima attirerà subito l'attenzione di Forrester e durante una piacevole conversazione, i due capiranno di avere una certa sintonia. Nel frattempo Florence uscirà di prigione e andrà subito da Wyatt, poiché vorrà scusarsi con il suo ex fidanzato per il suo atteggiamento.

Spoiler Beautiful: Steffy incontra Florence in prigione

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 16 al 20 novembre, Shauna deciderà di parlare con Ridge Forrester per chiedergli di far uscire di prigione sua figlia Flo e di accettare l'accordo di immunità. Frattanto Steffy andrà a far visita a Florence in prigione, poiché vorrà avere chiarimenti in merito alla vicenda di Thomas. In seguito Ridge deciderà di accettare che la giovane Fulton goda dell'immunità offerta e le concederà di fatto la libertà, seppur a malincuore. Forrester sarà costretto ad agire in tal modo, per evitare che la deposizione della donna possa nuocere in qualche modo a suo figlio Thomas, dato che l'indagine riguardo l'incidente di Emma Barber sarà ancora in corso.

Wyatt vuole recuperare il rapporto con Sally

Wyatt cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Sally, ma la donna avrà ancora molti dubbi nei confronti di Spencer e non sarà convinta della sua buona fede. Nel frattempo Florence Fulton uscirà di prigione e sarà desiderosa di incontrare Wyatt per chiedergli perdono per il suo comportamento.

In seguito Brooke e Ridge continueranno a discutere per ogni cosa e non si troveranno d'accordo su nulla: Logan vorrebbe che Thomas lasciasse la loro casa il prima possibile, mentre Ridge è contrario alla scelta di sua moglie, poiché non vorrà lasciare suo figlio da solo, anzi vorrà aiutarlo a tornare alla normalità.

Successivamente Ridge Forrester sarà assai turbato con Brooke, così uscirà da solo e andrà ad ubriacarsi presso il locale Bikini.

Shauna incontra Ridge al Bikini

Brooke avrà un'accesa discussione con Shauna, dopo la lite Logan sarà assai turbata e caccerà la donna di casa. Subito dopo, Fulton vorrà svagarsi e si recherà al Bikini dove incontrerà prorpio Ridge. I due inizieranno una particolare conversazione e si renderanno conto di avere moltissime cose in comune.