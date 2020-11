Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Eric Forrester interpretato dall'attore John McCook, ascolterà una strana conversazione tra Shauna Fulton e Quinn Fuller, grazie alla quale scoprirà che le due donne hanno tramato alle spalle di Ridge. Dopo l'assurda scoperta, Eric si recherà subito dal figlio per confessargli la verità: l'uomo racconterà a Ridge che il certificato di matrimonio è falso e Shauna ha mentito soltanto per allontanarlo definitivamente da Brooke. In seguito alla scoperta, il Forrester sarà assai turbato con la Fulton e andrà subito ad affrontarla.

Successivamente Ridge lascerà Shauna e tornerà insieme a Brooke.

Spoiler Beautiful: Ridge scopre l'inganno di Shauna

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Ridge Forrester non avrà più alcun dubbio sulla mala fede di Shauna Fulton. L'uomo, infatti, scoprirà grazie a suo padre Eric che la donna l'ha ingannato e ha mentito sul loro matrimonio a Las Vegas. Dopo aver scoperto il tradimento, lo stilista dirà a Shauna di non volerla più vedere, così la lascerà e prenderà un'inaspettata decisione. Nel frattempo la Fulton sarà notevolmente angosciata, poiché si renderà conto di essere davvero innamorata dell'uomo. Shauna, in realtà, avrebbe voluto rivelare al suo finto marito tutta la verità e chiedere il suo perdono, ma la donna non ha fatto in tempo.

Successivamente Ridge sarà desideroso di correre tra le braccia dell'unica donna che abbia mai veramente amato: Brooke Logan.

Ridge vuole tornare insieme a Brooke

Ridge si precipiterà da Brooke e gli confesserà di amarla ancora, nonostante lei abbia baciato Bill Spencer. Il Forrester racconterà all'ex moglie che in realtà il matrimonio con Shauna non è mai avvenuto e che il certificato di matrimonio era falso.

Brooke sarà assai felice delle parole di Ridge e sarà ormai pentita del momento di cedimento che ha avuto in precedenza con Bill. Sarà così che Brooke Logan e Ridge Forrester torneranno insieme ancora una volta.

