Nuovi colpi di scena accadranno nella prossima settimana a Beautiful, la soap opera di grandissimo seguito su Canale 5. Gli spoiler delle puntate trasmesse dall'1 al 7 novembre in televisione raccontano che Liam Spencer e Brooke Logan dimostreranno di non riuscire a perdonare Thomas Forrester. In particolare, il figlio di Bill chiederà alla suocera di impedire il ritorno del rivale a casa.

Beautiful, puntate 1-7 novembre: Thomas riprende i sensi grazie a Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da domenica 1 a sabato 7 novembre, raccontano che Hope correrà al capezzale di Thomas dopo che quest'ultimo era stato spinto da Brooke giù dal dirupo. In questo frangente, la donna rimprovererà il marito di averle causato un dolore immenso.

Parole che faranno reagire il padre di Douglas, che riprenderà all'improvviso i sensi.

Il detective Sanchez, a questo punto, deciderà di interrogare Forrester jr dopo aver ottenuto il benestare dai medici della clinica. Qui, il giovane assicurerà che si è trattato solo di un incidente mentre Eric, Ridge e Brooke avranno una forte discussione.

Infine Sally e Wyatt appariranno felici come un tempo, mentre lo stilista tirerà un sospiro di sollievo in quanto suo figlio sembrerà stare molto meglio.

Ridge si reca a trovare Flo in galera

Nel corso delle puntate della soap opera in onda ad inizio novembre su Canale 5, i rapporti tra Brooke e Ridge continueranno a scricchiolare per colpa di Thomas in quanto è sicuro che sia stata la moglie a spingerlo giù dalla scogliera.

In seguito, lo stilista andrà a trovare Flo in galera dove si assicurerà che sconti la sua detenzione fino in fondo. Forrester, infatti, non avrà nessuna intenzione di concederle il perdono in quanto vuole che paghi per le sofferenze che ha provocato a tutta la famiglia.

Bill, nel frattempo, sarà a conoscenza di tutti gli scheletri nell'armadio di Thomas.

L'uomo, infatti, capirà che il ragazzo è coinvolto nella morte di Emma, tanto da volerlo inchiodare davanti alle sue responsabilità. Di conseguenza, Spencer si recherà in ospedale dove lo inviterà a confessare i suoi peccati.

Liam chiede a Brooke di opporsi al ritorno di Forrester

Ridge assisterà all'incontro tra Bill e Thomas, tanto da diventare una furia.

Intanto Brooke non avrà nessuna intenzione di scusarsi con il figliastro, accentuando i sospetti con il marito. A tal proposito, le condizioni del padre di Douglas miglioreranno a vista d'occhio, tanto da non vedere l'ora di lasciare l'ospedale e tornare alla vita di tutti i giorni. Difatti, Forrester jr sarà certo di poter riconquistare Hope.

Dall'altro canto, Liam sarà molto in ansia per le dimissioni del rivale. Per questo motivo, il giovane cercherà di convincere Logan senior a opporsi al suo ritorno a casa, in quanto ha paura che voglia infliggere altre sofferenze a tutti quanti.