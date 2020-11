Importanti novità accadranno a Beautiful, la soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate Usa trasmesse a breve su Canale 5 raccontano che Shauna Fulton trascorrerà una notte insieme a Ridge Forrester al Bikini Bar. Katie Logan, invece, verrà ricoverata in ospedale in seguito ad un malore nella propria abitazione.

Beautiful: Flo viene scarcerata grazie a Ridge

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda nei prossimi giorni in televisione raccontano che Thomas avrà un duro scontro con sua sorella dopo essersi risvegliato dal coma, in cui era caduto dopo il tragico volo alla casa sulla scogliera.

In questo frangente, Steffy apparirà per niente disposta a perdonare il fratello in quanto coinvolto nello scambio delle culle. A tal proposito, il Forrester jr verrà interrogato dal detective Sanchez sulla morte di Emma Barber. Il giovane non finirà dietro le sbarre nonostante le prove di Bill e Xander.

Nel frattempo Flo sarà scarcerata dopo un breve periodo trascorso in galera grazie al contributo di Ridge. Quest'ultimo, infatti, stringerà un accordo di immunità con la cugina di Hope pur di salvare Thomas dall'accusa di coinvolgimento nello scambio delle culle. Per questo motivo, l'unico a pagare per la finta adozione di Beth non sarà altro che il dottor Reese, rintracciato dopo una breve fuga a Londra.

Lo stilista e Shauna trascorrono una notte insieme

Nel corso delle nuove puntate della soap opera trasmesse a breve su Canale 5, il matrimonio tra Ridge e Brooke entrerà in crisi dopo i guai che hanno coinvolto la loro famiglia. I coniugi Forrester, infatti, non faranno altro che litigare, tanto che Shauna approfitterà di questo momento per avvicinarsi allo stilista.

A tal proposito, la Fulton senior inizierà a provare un certo interesse per lui dopo aver aiutato sua figlia Flo ad uscire di galera. La donna, infatti, troverà Ridge al Bikini Bar in preda ai fumi dell'alcool. Per questo motivo, lo trasporterà in una camera al piano di sopra dello stabile, dove trascorreranno una notte insieme.

Katie ha una grave insufficienza renale

Nel frattempo ci saranno nuovi problemi di salute per Katie interpretata dall'attrice Heather Tom. La compagna di Bill, infatti, sarà portata di corsa in ospedale dopo essere rinvenuta priva di coscienza in terra nella sua abitazione. Durante questi drammatici momenti, i medici scopriranno che la Logan ha una grave insufficienza renale capace di compromettere la sua vita.

Wyatt, invece, non accetterà le scuse di Flo dopo aver saputo del suo tradimento nei confronti di Hope. Di conseguenza, il ragazzo si avvicinerà sempre di più a Sally. A tal proposito, lo Spencer chiederà alla giovane Spectra di diventare sua moglie al termine di una romantica proposta di nozze avvenuta nella loro abitazione.

La stilista accetterà di diventare la moglie di Wyatt dopo essere stata invidiosa del suo rapporto con Flo.