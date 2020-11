Le trame di Beautiful in onda dal 29 novembre al 5 dicembre prossimi saranno ricche di colpi di scena. In particolare si scoprirà che la vita di Katie sarà appesa ad un filo e necessiterà di un urgente trapianto di rene. La donna, in ospedale, sarà accudita da Bill, il quale sarà preoccupato per le sorti della minore delle sorelle Logan, affetta da una grave insufficienza renale. Intanto Wyatt proporrà a Sally di sposarlo e la ragazza accetterà, mentre Thomas avrà un pesante litigio con Brooke, al termine del quale la moglie di Ridge arriverà a schiaffeggiarlo.

Katie in fin di vita, solo un trapianto di rene potrà salvarla

Nelle ultime puntate andate in onda su canale 5, i fan di Beautiful hanno assistito al malore di Katie. Nel corso della prossima settimana, si capirà come stanno realmente le cose. In ospedale, Katie verrà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Accanto a lei ci sarà Bill, sempre più preoccupato per la salute della sua amata. I medici diagnosticheranno a Katie una grave insufficienza renale. La donna sarà disperata così come Bill Spencer. Per Katie l'unica salvezza sarà rappresentata da un trapianto di rene. Intanto, dalle anticipazioni, si scoprirà che Wyatt proporrà a Sally di sposarlo.

Beautiful, anticipazioni: Sally accetta di sposare Wyatt

Dando uno sguardo alle trame di Beautiful in onda dal 29 novembre al 5 dicembre, si verrà a conoscenza del fatto che Sally accetterà la proposta di matrimonio di Wyatt. Il ragazzo informerà in seguito la madre Quinn di essersi fidanzato con Spectra e, come prevedibile, la donna non ne sarà affatto contenta.

Quinn infatti, esorterà il figlio a lasciare Sally. Nel frattempo tutta la famiglia Logan sarà preoccupata per la salute di Katie compresa Flo. Quest'ultima sarà in ansia anche per la madre, dopo aver intuito che la donna si è invaghita di Ridge. Il segreto di Forrester e Shauna comincerà a trapelare.

Vinny infatti, andrà a far visita a Danny e gli racconterà che Ridge, qualche sera prima, dopo essersi ubriacato, ha passato la notte con Shauna.

Beautiful, spoiler al 5 dicembre: Brooke schiaffeggia Thomas

Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti la nuova settimana di programmazione di Beautiful, si verrà a sapere che Ridge e Brooke decideranno di non discutere più di Thomas, cercando in questo modo di salvaguardare il loro matrimonio. Thomas invece, riuscirà ad introdursi in casa di Brooke, minacciando il piccolo Douglas. Brooke accortasi della presenza del figliastro, gli intimerà di andarsene e tra loro vi sarà un violento scontro verbale al culmine del quale Brooke, esasperata, arriverà a mollargli uno schiaffo.

Logan successivamente, metterà in allarme Liam e Hope, temendo che Thomas possa fare del male alla piccola Beth.