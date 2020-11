Venerdì 27 novembre 2020 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5. Da quanto si evince dagli spoiler, la trentacinquesima puntata sarà abbastanza movimentata e piena di emozioni. Il clou della puntata arriverà alla fine dell'episodio di domani, quando Cattaneo scoprirà finalmente la verità sul padre: Umberto è in realtà il padre di Federico. L'argomento sulla vera paternità del giovane verrà probabilmente approfondito nel corso delle prossime puntate. Inoltre, nell'episodio di venerdì, la Rossi e la Parisi faranno il possibile per riportare la pace e calmare le tensioni tra i due soci (Marcello e Salvatore).

Al giovane Barbieri sembrerà strano che Gabriella e Laura collaboreranno insieme per questo nuovo obiettivo. Secondo Marcello le giovani Veneri, oltre ad essere coinquiline e colleghe, hanno maturato entrambe dei sentimenti nei confronti del giovane Amato.

Silvia e zia Ernesta leggono il diario di Stefania

Durante la puntata di venerdì 27 novembre, la zia Ernesta e Silvia saranno in ansia per cercare di capire cosa Stefania abbia realmente ascoltato durante la loro conversazione e soprattutto durante la confessione della signora Cattaneo su Federico. A quel punto, penseranno bene di applicare una strategia. Le due donne penseranno che l'unica soluzione sia quella di leggere il diario segreto di Stefania.

Purtroppo il loro piano non avrà risultati positivi. Stefania avrà davvero scritto quanto scoperto sul suo diario? Nel frattempo, al grande magazzino Vittorio e il suo staff saranno al settimo cielo. L'evento che si terrà sabato al Paradiso sarà pubblicizzato tra le pagine di un giornale. Il titolo del mastro annuncerà l'arrivo della Yermolayeva e l'incontro tra moda e sport.

Tale notizia porterà tanta felicità all'interno del grande magazzino e i presenti non vedranno l'ora che arrivi quell'indimenticabile momento.

Mantovano chiede dei soldi a Barbieri

Intanto i due soci, Salvatore e Marcello, dopo giorni di tensione, riusciranno a chiarirsi. L'attrito tra Salvatore e Marcello si concluderà con un amichevole abbraccio.

Le anticipazioni però confermano che non durerà a lungo la pace fatta tra i due amici. Purtroppo, riemergerà qualche problema legato al malavitoso passato di Marcello. A bussare alla sua abitazione sarà Mantovano, che non appena uscito dalla galera chiederà dei soldi al giovane Barbieri per saldare dei debiti. Come andrà a finire tra i due soci? In attesa di scoprirlo, la signora Cattaneo e suo marito, dopo tanti momenti di meditazione e nonostante il patto stabilito con la famiglia Guarnieri, decideranno di svelare tutta la verità al giovane Cattaneo. Stando alle anticipazioni, però, Federico avrà già scoperto da solo Il Segreto sul suo vero padre. Come lo avrà scoperto? Ci sarà lo zampino dii Stefania?

Per scoprirlo basta vedere la puntata che andrà in onda in televisione venerdì 27 ottobre alle ore 15:55 circa su Rai1.