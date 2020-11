Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 29 novembre al 5 dicembre su Canale 5 raccontano importanti novità. In sintesi, Wyatt Fuller chiederà la mano a Sally Spectra dopo essersi riconciliati. Katie Logan, invece, sarà in pericolo di vita, tanto che solo un trapianto potrebbe strapparla da morte certa.

Beautiful, puntate 29 novembre - 5 dicembre: Wyatt fa una proposta di nozze a Sally

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da domenica 29 novembre a sabato 5 dicembre in televisione svelano che Wyatt sorprenderà Sally con una romantica proposta di nozze. La giovane accetterà di diventare sua moglie nonostante le sofferenze che le ha inflitto in precedenza.

Intanto le condizioni di salute di Katie si faranno sempre più preoccupanti in seguito al malore. Bill, infatti, troverà la donna svenuta in casa, tanto da allertare subito i soccorsi. In ospedale, la madre di Will sarà sottoposta a delle indagini accurate, che riscontreranno una gravissima insufficienza renale. Per questo motivo, i medici decideranno di trattenere la Logan nella struttura ospedaliera per essere monitorata costantemente.

Wyatt, invece, andrà a trovare sua madre Quinn in quanto vuole darle la bella notizia. In questo modo, la Fuller scoprirà che suo figlio ha deciso di convolare a giuste nozze con Sally dopo non essere riuscito a perdonare Flo.

Katie è in gravissime condizioni

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse prossima settimana su Canale 5, gli ulteriori test diagnostici confermeranno le gravissime condizioni in cui versa Katie.

I medici, a questo punto, informeranno Bill che la sua compagna ha bisogno di un trapianto di reni in quanto è in pericolo di vita. In questo frangente la Logan apparirà disperata, visto che ha già dovuto sopportare un trapianto di cuore. Per questo motivo, non se la sentirà di affrontare un altro calvario simile.

Quinn, invece, non apparirà felice della scelta di suo figlio Wyatt di prendere in moglie una Spectra. A tal proposito, la moglie di Eric dimostrerà di essere molto contrariata, tanto da farglielo capire apertamente. Per questo motivo, la Fuller farà opera di persuasione per convincerlo a dare una seconda chance a Flo.

Proprio quest'ultima scoprirà che Katie è ricoverata in ospedale, tanto da preoccuparsi per lei. Shauna, invece, sarà sempre più coinvolta emotivamente da Ridge dopo il bacio scambiato al Bikini Bar.

Brooke schiaffeggia Thomas

Brooke e il marito avranno un lungo confronto chiarificatore dove si dichiareranno dispiaciuti per aver messo a repentaglio la loro unione per delle incomprensioni. Di conseguenza, i coniugi Forrester metteranno da parte i problemi legati a Thomas, non sapendo che è sempre più fuori controllo. Il padre di Douglas, infatti, arriverà addirittura a minacciare suo figlio.

Il segreto di Ridge e Shauna, invece, diventerà di dominio pubblico. Vinny, infatti, si recherà a trovare Danny dove scoprirà che lo stilista si era ubriacato al Bikini Bar qualche giorno prima.

Poi, lo informerà che il Forrester aveva trascorso la notte con Shauna per smaltire la sbronza.

Brooke schiaffeggerà Thomas, ormai stanca delle sue prepotenze. In questo modo, la Logan metterà di nuovo in crisi il rapporto con il marito. Infine la donna si recherà da Hope e Liam, invitandoli a sorvegliare la piccola Beth in quanto crede che il padre di Douglas possa farle del male.