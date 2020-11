Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre. Il nuovo appuntamento riprenderà dalla lite tra Ridge e Brooke. Motivo del contendere ancora una volta Thomas e la questione inerente il suo futuro. Logan vorrà tenerlo il più lontano possibile dalla sua famiglia e da Douglas, mentre Ridge sarà di tutt'altro parere. Tra i due coniugi, i toni si faranno sempre più accesi, mentre Flo, tornata in libertà, seguirà il consiglio della madre Shauna e deciderà che sia giunto il momento di andare da Wyatt. Quest'ultimo sarà sorpreso nel vedere la sua ex fidanzata, la quale cercherà di ottenere il suo perdono senza riuscirci.

Beautiful, anticipazioni: Flo torna in libertà e ricomincia da zero

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge si sarà trovato di fronte ad una scelta non facile. Lo stilista, infatti, avrà acconsentito a far cadere le accuse contro Flo per salvare Thomas dal carcere. La ragazza quindi sarà tornata in libertà per la gioia della madre Shauna. Una volta giunta nel suo vecchio appartamento, Flo sarà preda dei ricordi e sarà la madre a spronarla ad iniziare una nuova vita. Le due donne non potranno fare a meno di pensare alla reazione di Brooke e Hope quando verranno a sapere della sua scarcerazione. In effetti, a casa di Brooke, si starà consumando l'ennesima lite tra Logan e il marito Ridge. La donna non si capaciterà del fatto che Ridge abbia acconsentito alla liberazione di Flo solo per salvare Thomas dalla galera.

Brooke vuole Thomas fuori dalla vita di Douglas

Tra Ridge e Brooke la discussione sarà particolarmente animata, Logan sarà ferma sulle sue posizioni e non accetterà la proposta di Ridge di far tornare Thomas a vivere con loro. La madre di Hope sarà categorica su questo e dirà a chiare lettere che il figliastro dovrà stare lontano da lei, da Hope e anche da Douglas.

Forrester dal canto suo, cercherà di farle capire che Thomas avrà sì bisogno di aiuto, ma che non lo potrà ottenere senza il supporto della sua famiglia. L'idea di Brooke di tenerlo lontano anche da Douglas, farà agitare parecchio Ridge, che alzerà ancor di più i toni della discussione. La frattura trai due coniugi sembrerà insanabile.

Flo vuole ottenere il perdono di Wyatt nella prossima puntata di Beautiful

Dando uno sguardo ala nuova trama di Beautiful, Flo seguirà il consiglio di Shauna e deciderà che sia arrivato il momento di recarsi da Wyatt, per chiedergli perdono. Shauna infatti sarà sicura che se il ragazzo alla fine farà prevalere i sentimenti che prova per la figlia e le darà una seconda possibilità. La ragazza quindi si recherà alla Spencer Pubblications dove Wyatt sarà sorpreso nel vederla, non essendo a conoscenza degli ultimi sviluppi che hanno riportato Flo in libertà. Sarà proprio lei a raccontargli dell'accordo di immunità e, dubito dopo, gli chiederà scusa per tutto il male fatto a lui e a tutta la sua famiglia.

Dal canto suo Wyatt non sembrerà essere disposto a perdonarla e sarà ancora ferito e deluso da tutte le bugie dette dalla sua ex fidanzata. Per conoscere gli sviluppi di questa intricata story line, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.