Mediaset si prepara a festeggiare il compleanno di Can Yaman, l'attore del momento protagonista indiscusso sul piccolo schermo con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno. Domenica 8 novembre su La 5 è in programma uno speciale dedicato interamente all'attore e questo sarà l'omaggio che il gruppo Mediaset vorrà fare a Yaman che in questi anni ha assicurato degli ascolti a dir poco record con le sue Serie TV, in grado di appassionare milioni e milioni di telespettatori italiani.

Domenica 8 novembre lo speciale dedicato a Can Yaman per il suo compleanno

L'annuncio ufficiale è stato dato sulla pagina Instagram Qui Mediaset, dove è stato comunicato che domenica 8 novembre, a partire dalle ore 18:40 è in programma uno speciale celebrativo dedicato a Can Yaman.

Un modo per festeggiare il compleanno dell'attore, classe 1989, che quest'anno compie 31 anni e che ormai è diventato uno dei volti più amati non soltanto in Italia, ma anche in diversi altri Paesi del mondo.

Lo speciale sarà trasmesso su La 5 (canale 30 del digitale terrestre) e per l'occasione verrà fatto anche un regalo speciale a tutte le fan dell'attore turco. A seguire, infatti, intorno alle 19:15 circa, verranno trasmessi i primi episodi della serie dei record DayDreamer - Le ali del sogno, che quest'estate ha decretato il successo di Yaman nel nostro Paese.

Il successo italiano di Can Yaman: da Bitter Sweet a DayDreamer

Partita con una media che si aggirava sui 2.000.000 di spettatori, la serie turca è cresciuta settimana dopo settimana, arrivando a sfiorare anche la soglia dei 3.000.000 di spettatori in alcuni episodi, con tanto di speciale trasmesso anche in prime time.

Un successo a tutti gli effetti che ha confermato ancora di più il vasto gradimento di Can Yaman per il pubblico italiano dopo la messa in onda di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie che nel 2019 ha lanciato l'attore nel nostro Paese rendendolo popolare.

DayDreamer con Can Yaman continua a volare negli ascolti

E anche adesso la serie DayDreamer è uno degli appuntamenti più visti e seguiti del weekend di Canale 5, con una media di oltre 2.300.000telespettatori a settimana. Grazie a questi risultati la serie con Can Yaman, nei panni del fotografo Can Divit, permette alla rete ammiraglia Mediaset di vincere nettamente la gara degli ascolti contro i programmi competitor in onda sulle altre reti televisive.

Proprio domenica 8 novembre, oltre allo speciale su Can Yaman in onda su La 5, è in programma anche un nuovo episodio inedito di DayDreamer, in onda su Canale 5 a partire dalle 16:20 durante il quale Divit prenderà la fatidica decisione di licenziare Deren dalla sua agenzia.