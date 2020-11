Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 6 novembre, come sempre su Canale 5. Le trame riprenderanno dal momento in cui Ridge e Brooke continueranno a discutere su quanto accaduto a Thomas. I due si ritroveranno su posizioni diverse e Ridge deciderà di far visita a Flo in carcere per cercare di capire come Thomas sia arrivato a fare delle scelte così sconsiderate. Forrester non esiterà a scagliarsi contro la ragazza, urlandole in faccia tutto il suo disprezzo e augurandole di passare più tempo possibile in prigione, per tutto il male fatto alla sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni: Ridge difende a spada tratta Thomas

Ora che il figlio è fuori pericolo, Ridge avrà tutte le intenzioni di aiutarlo a uscire dalla brutta situazione in cui si è cacciato. Lo stilista non solo continuerà a incolpare Brooke per la spinta che ha fatto cadere il figlio dalla scogliera, ma vorrà vederci chiaro sull'intera vicenda legata al segreto su Beth. Per questo motivo, deciderà di andare a far visita a Flo in carcere. Nel frattempo da Brooke arriverà Bill e i due inevitabilmente parleranno dell'incidente di Thomas.

Puntata 6 novembre: Flo racconta a Ridge delle minacce di Thomas

Brooke spiegherà a Bill come si siano svolti i fatti e di come Ridge sia furioso con lei, incolpandola per l'accaduto.

Il magnate non si stupirà del comportamento di Ridge, consapevole che lo stilista sarà disposto a tutto pur di difendere il figlio. Bill invece, non vedrà l'ora che Thomas paghi per tutto il male procurato a Liam, Hope e Steffy. Intanto Ridge riuscirà ad ottenere il permesso per far visita a Flo. Forrester sarà in cerca di risposte e Flo non esiterà a raccontargli delle minacce subite da Thomas e di come lei fosse impaurita da lui.

Ridge, suo malgrado, si troverà quindi a scoprire la rete di minacce messe in atto dal figlio al solo scopo di tenere legata Hope a sé.

Beautiful, spoiler 6 novembre: Ridge si scaglia contro Flo

Anche se Ridge continuerà a negare l'evidenza, le parole di Flo non faranno altro che confermare il perché delle azioni riprovevoli di Forrester jr.

Dando uno sguardo alle anticipazioni inoltre, Ridge non perderà occasione per scagliarsi contro Flo, rea di aver fatto del male alla sua famiglia, compreso a Thomas. Lo stilista sarà fuori di sé e le prometterà di assicurarsi che paghi per intero il suo debito con la giustizia. Sarà superfluo dire che Ridge non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Un brutto periodo questo per Flo che, poco prima della visita di Ridge, avrà ricevuto anche quella della madre Shauna la quale le avrà riferito che Quinn si è rifiutata di aiutarle.

Per ulteriori dettagli su questa intricata story line bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.