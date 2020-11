Salta la prima puntata de Gli orologi del diavolo, la nuova Serie TV di Rai 1 con Beppe Fiorello che, stasera 2 novembre ,doveva prendere il via in prime time. Questo pomeriggio, infatti, sono state comunicate delle variazioni importanti riguardanti il palinsesto della rete ammiraglia Rai diretta da Stefano Coletta, che ha stravolto l'intera programmazione per ricordare il grande Gigi Proietti, scomparso questa mattina nel giorno del suo 80esimo compleanno. Un addio che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan dell'attore romano che, in queste serate, avranno modo di rivedere la sua arte su Rai 1.

Cambio programmazione Rai 1 del 2 novembre: salta la prima puntata de Gli orologi del diavolo

Nel dettaglio, stasera 2 novembre non andrà in onda la puntata d'esordio della serie tv Gli orologi del diavolo, che segna il ritorno in televisione di Beppe Fiorello in una nuova fiction targata mamma Rai.

Nei giorni scorsi, la serie era stata lanciata al meglio dall'attore con una serie di interviste promozionali, tra cui quella rilasciata ieri pomeriggio a Domenica In, ospite nel salotto pomeridiano di Mara Venier.

Il palinsesto di Rai 1 è stato stravolto dalla notizia della morte di Gigi Proietti e così, stasera 2 novembre, al posto della fiction con Beppe Fiorello sarà trasmessa una puntata speciale di 'Cavalli di battaglia', uno degli ultimi one man show che l'attore romano aveva condotto in prime time sugli schermi Rai.

La Rai omaggia Gigi Proietti e cambia i palinsesti

Una serata evento per proseguirà, poi, in seconda serata con uno speciale della trasmissione Techetechetè che fornità immagini e sketch di film e fiction che hanno visto Proietti come protagonista e, successivamente, sarà la volta della trasmissione Testimoni e protagonisti, che celebrerà l'artista scomparso questa mattina.

L'omaggio a Proietti proseguirà anche martedì sera, quando in prime time su Rai 1 andrà in onda la riproposizione del film tv 'Preferisco il Paradiso', dove l'attore vestiva i panni di San Filippo Neri, andata in onda per la prima volta nel 2010 con un clamoroso successo dal punto di vista degli ascolti.

La prima puntata de Gli orologi del diavolo slitta al 9 novembre

Ma quando verrà recuperata la prima puntata de Gli orologi del diavolo? Per messa in onda della nuova serie slitta alla prossima settimana. Lunedì 9 novembre, infatti, andrà in onda la prima delle quattro puntate previste di questa stagione d'esordio che ha tutte le carte in regola per ottenere degli ottimi risultati d'ascolto.

La trama ruota intorno alle vicende di Marco Merani, un motorista nautico dalle indiscusse qualità che si ritroverà, suo malgrado, nei panni di infiltrato per conto della Polizia per smascherare un traffico di droga internazionale.