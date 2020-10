Una brutta verità riguardante uno dei protagonisti della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, nei nuovi episodi segnerà la rottura tra due personaggi. Si tratta di Emre Divit (Birand Tunca) che durante i preparativi delle sue nozze con Leyla Aydin (Oznur Serceler), scoprirà dal fratello Can (Can Divit) che il loro padre Aziz (Ahmet Somers) sta lottando contro un brutto male. Il fotografo non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere che il genitore non è andato in vacanza come ha fatto intendere, ma è partito per sottoporsi a un trattamento curativo a lungo termine all’estero.

Il figlio minore di Huma rimarrà parecchio sconvolto per il fatto che suo fratello non gli ha detto nulla delle pessime condizioni di salute del padre.

DayDreamer, spoiler turchi: Huma e Mevkibe convincono Emre e Leyla a organizzare una festa per le loro nozze

Nelle puntate della soap opera in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, ci sarà una svolta positiva per Emre e Leyla che riusciranno a diventare marito e moglie sposandosi in segreto. Al fianco della coppia per il lieto evento ci saranno soltanto Sanem (Demet Özdemir) e Can, con il ruolo di testimoni. Il gesto fatto dal secondogenito di Aziz e Leyla scatenerà la furia di Huma (Ipek Tenolcay) e Mevkibe (Özlem Tokaslan), per non essere state messe al corrente delle nozze dei loro figli. Successivamente i novelli sposi condivideranno lo stesso tetto con la signora Divit, che insieme alla madre di Sanem, riuscirà a convincere il figlio a organizzare un altro matrimonio in presenza dei rispettivi familiari.

Mentre si occuperanno dei preparativi delle nozze, però, Huma e Mevkibe finiranno per avere uno dei loro accesi litigi. Can, invece, farà una rivelazione spiazzante a Emre. In particolare quando quest’ultimo sarà intenzionato a invitare il padre Aziz ai nuovi festeggiamenti, il fratello gli dirà che il loro genitore in realtà non si trova in crociera in giro per il mondo ma in una clinica per curare una grave infezione ai polmoni.

Il secondogenito di Aziz apprende della malattia del padre, Can non riesce a chiarire con il fratello

Ovviamente il contabile della Fikri Harika non avrà affatto una bella reazione dopo aver appreso il segreto del padre, nonostante suo fratello gli dirà di aver scoperto la verità grazie all’avvocato Metin (Tuan Tunali).

Emre continuerà ad avercela con Can per non essere stato subito sincero con lui, infatti, durante un loro nuovo confronto, farà capire di non essere disposto a perdonarlo.

Addirittura il marito di Leyla farà presente al fratello che se fosse stato lui a nascondergli la malattia del genitore, lo avrebbe fatto sentire in colpa.