Sono sempre più travolgenti le avventure della seguitissima Serie TV di origini turche DayDreamer - le ali del sogno, attualmente in programmazione dopo la telenovela Una Vita e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani seguiranno sul piccolo schermo il 6 dicembre dicono che i due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essersi allontanati da Istanbul cercheranno di risolvere i loro problemi di coppia.

Il fotografo e l’aspirante scrittrice, decisi a riconciliarsi distanti da tutte le persone che sperano nella loro separazione definitiva e consapevoli che tra di loro esiste ancora passione, chimica e intesa si affideranno ad un esperto.

L’obiettivo della sorella di Leyla sarà soprattutto quello di riuscire a farsi perdonare una volta per tutte dal suo fidanzato. Purtroppo il risultato non sarà quello sperato, poiché Can continuerà ad essere arrabbiato.

DayDreamer, trama del 6 dicembre: Can non riesce più a fidarsi di Sanem

Nel corso della puntata della soap opera che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 6 dicembre a partire dalle ore 16:20,Can, dopo aver appreso che Sanem ha fatto avere la formula del suo profumo ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberkc) si allontanerà da Istanbul per qualche giorno. Il primogenito di Aziz approfitterà della sua assenza dalla città, per prendere delle decisioni sul suo futuro professionale. A questo punto la giovane copywriter con la complicità di Leyla ed Emre raggiungerà il fotografo e alloggerà nell’hotel situato ad Agva.

Can, pur continuando a provare dei forti sentimenti per Sanem, non riuscirà a più a fidarsi della fanciulla. In effetti il fotografo ha sempre dimostrato di non riuscire a perdonare le persone che mentono, compresa la madre Huma (İpek Tenolcay), visto che non ha mai accettato il fatto di averlo abbandonato quando era ancora un bambino.

Il fotografo e la sorella di Leyla si confrontano in una sorta di terapia di coppia

Sanem pur avendo compreso il dolore del proprio amato non demorderà e sarà disposta a tutto per riconquistarlo. Questa volta l’impresa si rivelerà più complicata del previsto, poiché durante il soggiorno nello stesso albergo l’aspirante scrittrice e Can si iscriveranno ad un seminario di sviluppo personale.

Sanem fingerà di frequentare spesso questi tipi di corsi e uno dei temi che affronteranno lei e il fotografo sarà proprio quello delle bugie.

La figlia minore degli Aydin e Can si confronteranno in una sorta di terapia di coppia collettiva: questa occasione sicuramente servirà ad entrambi ad ammettere i propri sbagli analizzandoli.