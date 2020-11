Gli ascolti della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno volano sempre più in alto, nonostante la soap venga trssmessa su Canale 5 soltanto la domenica. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia e relative a ciò che succederà nelle puntate in programma prossimamente, svelano che le macchinazioni di Huma (Ipek Tenolcay) e Yigit (Utku Ates) daranno i loro frutti.

La rottura tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) questa volta sarà decisiva: il fotografo prenderà le distanze dalla fidanzata lasciando Istanbul.

DayDreamer, spoiler turchi: il primogenito di Aziz mette in guardia Sanem da Yigit

Nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato, Can sin da subito non vedrà di buon occhio Yigit. Il fotografo farà di tutto per far capire a Sanem di non doversi fidare dell’editore. Dopo aver fatto delle indagini, il primogenito di Aziz farà sapere alla fidanzata che il fratello di Polen non ha alcun socio americano disposto a pubblicare il suo romanzo. L'aspirante scrittrice oltre a non credere a Can, perderà le staffe nell’istante in cui le farà conoscere un editore di fiducia. La situazione finirà per complicarsi ulteriormente, quando Sanem vorrà raccontare in un libro la sua storia d’amore con Can.

A questo punto la secondogenita degli Aydin consegnerà il manoscritto in questione al fidanzato, poiché vorrà avere il suo permesso per poter procedere con la stampa.

Il fotografo porterà il libro di Sanem nel suo capanno, e prima di leggerlo accenderà un fuoco per riscaldarsi.

Il fratello di Polen finisce in ospedale, Can lascia la città

In seguito Yigit dopo aver ricevuto una telefonata da Huma, dirà alla sorella di Leyla che il socio editore desidera avere le prime pagine del suo libro entro lo stesso giorno.

La figlia minore di Mevkibe non ci penserà due volte a raggiungere Can in compagnia del proprio datore di lavoro, per recuperare il manoscritto. Yigit mostrerà finalmente il suo vero volto, visto che dopo aver chiesto a Sanem di aspettarlo in auto approfitterà della breve assenza del fotografo per bruciare il libro.

Il fratello di Emre si difenderà subito quando l’editore lo accuserà, scagliandosi contro l'uomo: durante lo scontro ad avere la peggio sarà Yigit che finirà in ospedale dopo aver sbattuto la testa.

Huma coglierà l’occasione al volo e farà intendere a Sanem che il fratello di Polen rischierà di restare paralizzato a causa di Can. L’aspirante scrittrice dimostrerà di credere che il suo fidanzato abbia veramente distrutto il suo libro, e si arrabbierà ancora di più quando non saprà dirle nulla di ciò che lei ha raccontato della loro relazione. Infine il fotografo, dopo aver detto addio a Sanem, parecchio deluso lascerà la città per un anno.