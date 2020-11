Nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate turche rivelano che Yigit diventerà sempre più pericoloso e soprattutto geloso del rapporto che Can riuscirà ad instaurare di nuovo con Sanem, nonostante la ragazza abbia sofferto molto per la sua assenza, al punto da finire in una clinica specializzata. L'editore, però, dimostrerà di non fare sconti a nessuno e sarà pronto a mettere nei guai anche la stessa Sanem, al punto che la ragazza rischierà di finire in galera.

Le trame delle nuove puntate turche di DayDreamer: Yigit sempre più pericoloso e diabolico

Nel dettaglio, Yigit non riuscirà ad accettare il fatto che Sanem sia follemente innamorata del suo rivale Can, tornato ad Istanbul dopo un lungo periodo di assenza.

L'editore ha sacrificato tutto se stesso per il bene della sua amata e non riesce a capacitarsi del fatto che abbia addirittura rifiutato la sua proposta di matrimonio.

Sanem, però, è sempre stata molto corretta nei confronti di Yigit e fin dal primo momento ha messo in chiaro la sua posizione. Lei, nonostante Yigit sia riuscito a farle coronare il suo sogno di pubblicare il primo romanzo, non riesce a vederlo come un fidanzato, bensì come un semplice amico.

Le creme di Sanem finiscono nei guai per colpa di Yigit

Ma queste sue parole non serviranno a placare l'ira e il malcontento di Yigit che deciderà di mettere in atto un nuovo piano per cercare di minare la felicità e la ritrovata armonia della coppia Can-Sanem.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Yigit approfitterà del malcontento di Cemal, che ha da poco perso la causa contro le creme prodotte da Sanem per mettere in atto la sua vendetta.

Adesso la Aydin possiede di nuovo il brevetto delle creme, ma Yigit proverà a metterle il bastone tra le ruote e così chiederà a Cemal di essere suo complice.

L'uomo non dovrà fare altro che pagare un contadino, chiedendogli di sporgere denuncia contro le creme di Sanem, facendo credere alle forze dell'Ordine che gli è sorto un eritema dopo averle acquistate e usate.

Sanem rischia di finire in galera: le anticipazioni turche di DayDreamer

Un piano a dir poco diabolico che riuscirà ad andare in porto.

La denuncia nei confronti della Aydin, infatti, la metterà seriamente nei guai. Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che le creme verranno subito sequestrate e di conseguenza Sanem rischierà addirittura di finire in galera.

Insomma, ancora una volta, Yigit è riuscito a colpire nel segno e questa volta si è accanito proprio contro la persona cui ha sempre detto di voler bene. Come andrà a finire? Lo scopriremo nelle prossime puntate.