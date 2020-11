Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Un posto al sole. La TV Soap, giunta alla 24esima stagione, viene trasmessa su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:35. Negli episodi che andranno in onda durante la settimana dal 7 all'11 dicembre, si evolveranno molte situazioni lasciate in sospeso. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Niko deciderà di sottoporsi a un test tossicologico per dimostrare ai suoi genitori di non aver assunto sostanze. Nel frattempo, il rapporto tra Clara e Alberto diventerà sempre più complesso a causa della pressioni di Barbara.

Anticipazioni di Un posto al sole, dal 7 all'11 dicembre: Vittorio chiederà a Patrizio di mantenere il segreto

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda durante la prossima settimana, il rapporto tra Alberto e Clara diventerà sempre più difficile da gestire. L'uomo, infatti, proverà molto nervosismo a causa dell'insistenza di Barbara. Quest'ultima, in preda alla passione, non accetterà un 'no' come risposta e continuerà a proseguire con il suo corteggiamento inopportuno. Le pressioni diventeranno così costanti da spingere Alberto a tornare sui suoi passi. Riuscirà a resistere o si lascerà andare tra le braccia di Barbara?

Nel frattempo, Vittorio sarà molto preoccupato per la situazione con Rossella.

Infatti, non potrà accettare che la donna venga a conoscenza del suo legame con Ilaria. Consapevole della posizione di Patrizio, cercherà di parlargli per convincerlo a mantenere il segreto.

Un posto al sole, spoiler all'11 dicembre: Giulia e Renato non si fideranno di Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko perderà completamente la fiducia dei suoi genitori.

Giulia e Renato, infatti, dopo aver scoperto le pasticche, verranno assaliti dai dubbi e dalle preoccupazioni. Il figlio cercherà di raccontare loro la sua versione dei fatti, ma i due non sapranno se credergli o meno. Niko, a questo punto, dovrà accettare le conseguenze delle sue azioni e scendere a patti con il suo comportamento.

Per eliminare qualsiasi dubbio il giovane, sotto consiglio di Ornella, deciderà di sottoporsi a dei test tossicologici. Tutti daranno risultati negativi.

Intanto, Marina tornerà dal viaggio a Montecarlo. Purtroppo, il risultato non sarà quello sperato e la donna verrà travolta dalla delusione per non essere riuscita a vendere il super-yacht. Fabrizio, a questo punto, non potrà sottrarsi dal compiere una scelta determinante.

Trame di Un posto al sole dal 7 all'11 dicembre: Roberto si fingerà amico di Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto fingerà di voler aiutare Marina. Quest'ultima, infatti, a causa di una rivolta nei Cantieri, rischierà di perdere il controllo della situazione.

L'uomo, fingendosi amico, coglierà la palla al balzo per continuare a infierire su Marina. Nel frattempo, Cotugno, desideroso di dare prova di saper provocare una forte attrazione, finirà per trovarsi in una situazione scomoda. Infatti, arriverà a scontrarsi con Massaro. Bice assisterà al confronto.