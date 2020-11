Grandi notizie in arrivo per tutti gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman che in questi mesi ha appassionato milioni e milioni di spettatori. Un successo a dir poco sorprendente per questa serie che, a partire dal prossimo gennaio 2021, conquisterà ufficialmente l'ambita prima serata di Canale 5. La notizia è stata data in queste ore sulle pagine di Publitalia80, la concessionaria Mediaset che dirama in anteprima i palinsesti delle reti del Biscione per i mesi a seguire.

Cambio programmazione per DayDreamer: la soap sbarca in prima serata da gennaio 2021

Nel dettaglio, il nuovo palinsesto di Canale 5 per il mese di gennaio e febbraio 2021 prevede che la soap opera DayDreamer con protagonista Can Yaman sbarchi nella prima serata del giovedì.

Un grande traguardo per questo prodotto turco che ha dimostrato di essere uno dei punti di forza della programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

I fan di Can e Sanem, quindi, potranno continuare a seguire le avventure della loro coppia del cuore nella prestigiosa programmazione serale, dalle 21:30 in poi, proprio come era già successo lo scorso settembre.

Le nuove puntate di DayDreamer con Can Yaman in onda al giovedì sera

E anche in quell'occasione, la puntata speciale di tre ore di DayDreamer - Le ali del sogno in prime time, riuscì a conquistare ottimi risultati d'ascolto con una media superiore ai 2,5 milioni di affezionati spettatori e uno share del 12%. Come se la caverà adesso? Riuscirà a mantenere intatta la sua media di spettatori?

La serata del giovedì, normalmente, non è una delle più facili dal punto di vista televisivo e a partire dal prossimo 7 gennaio, in prima serata su Rai 1, dovrebbero andare in onda le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6, la serie televisiva con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela.

Il ritorno di DayDreamer in daytime durante le feste di Natale

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con DayDreamer nella prima serata di Canale 5 a partire dal mese di gennaio, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan anche durante il periodo natalizio. Come anticipato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, a partire dal prossimo 21 dicembre la soap dei record con Can Yaman tornerà ad andare in onda in daytime.

I nuovi episodi, in prima visione assoluta della serie con Can e Sanem, andranno in onda nel pomeriggio anche se al momento non si sa ancora se occuperanno la fascia oraria di Uomini e donne oppure quella di Pomeriggio 5, dato che entrambe le due trasmissioni condotte rispettivamente da Maria De Filippi e Barbara D'Urso si fermeranno per la consueta pausa natalizia.