Cambia la programmazione di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che, in queste settimane di programmazione ha registrato buoni risultati d'ascolto in prime time. Il prossimo mercoledì 2 dicembre era in programma la semifinale dello show che, tuttavia, non sarà trasmessa. Al suo posto ci sarà la seconda puntata della serie tv Il silenzio dell'acqua 2, mentre il programma condotto dalla Hunziker verrà trasmesso al sabato sera per gli ultimi due appuntamenti di questa fortunata edizione.

Cambio programmazione per All Together Now: salta la puntata del 2 dicembre

Nel dettaglio, Mediaset ha comunicato di aver cambiato la programmazione del prime time per il mese di dicembre e questo mercoledì 2 dicembre non andrà in onda la semifinale di All Together Now.

Lo show verrà trasmesso al sabato sera: il 5 e il 12 dicembre andranno in onda la semifinale e la finalissima durante la quale verrà proclamato il trionfatore assoluto.

Lo show di Michelle Hunziker, quindi, andrà ad occupare la serata lasciata libera da Tu si que vales, lo show campione di ascolti di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e prodotto dalla Fascina di Maria De Filippi che sabato scorso ha salutato il pubblico con una media di oltre 6 milioni di spettatori e uno share record che ha superato la soglia del 33%.

Il programma All Together Now con Michelle Hunziker si sposa al sabato sera il 5 e 12 dicembre

Al mercoledì sera, al posto di All Together Now, troveranno spazio i nuovi appuntamenti con la fiction Il silenzio dell'acqua 2 con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

La serie, inizialmente prevista al venerdì sera, è stata anticipata al mercoledì dopo il risultato d'ascolto sotto le aspettative del debutto.

La fiction, infatti, ha conquistato l'attenzione di soli 2.6 milioni di spettatori contro i quasi 5 milioni di spettatori che hanno seguito il debutto di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

E così, al venerdì sera, al posto della fiction tornerà l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Buoni ascolti per questa edizione dello show di Michelle Hunziker

Tornando alla programmazione di All Together Now si tratta di una vera e propria promozione per questo show che andrà a occupare l'ambita serata del sabato, complici i buoni risultati d'ascolto registrati nel corso di queste settimane di messa in onda al mercoledì sera su Canale 5.

Il programma, che quest'anno può contare sulla presenza di una giuria d'eccezione composta da Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga ha registrato una media di oltre 3 milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 14 e il 16%.