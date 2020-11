Le nuove anticipazioni delle trame spagnole di Una vita rivelano che ci saranno degli episodi a dir poco coinvolgenti che avranno come protagonista Felipe ma anche la sua nuova conquista, la bella Natalia Quesada che ben presto si ritroverà coinvolta in un terribile caso. La donna, infatti, verrà accusata della morte di Felicia che, a sua volta, verrà ritrovata senza vita e si proverà a far chiarezza su quello che è successo, sperando che la verità possa venire a galla. Un duro colpo per Felipe, che a quel punto deciderà di difendere Natalia dalle gravi accuse che le verranno mosse.

Felicia muore e Natalia finisce nei guai: le nuove trame spagnole di Una Vita

Nel dettaglio, Marcos dopo la morte della sua amata Felicia deciderà di non arrendersi e porterà avanti le sue indagini personali per arrivare a scoprire tutta la verità su cosa sia successo alla donna e soprattutto chi è il responsabile della sua dipartita.

Gli indizi raccolti sembreranno portare proprio alla giovane Natalia Quesada che nel frattempo, assieme a suo fratello, è diventata una delle nuove complici di Genoveva.

L'astuta Salmeron arruolerà Natalia per sedurre Felipe e in questo modo tenerlo sotto controllo ma ben presto la situazione assumerà una piega differente. Felipe e Natalia si renderanno conto di provare un reale sentimento l'uno nei confronti dell'altro.

Genoveva pianifica la fuga della Quesada

A quel punto, però, Genoveva metterà in scena un nuovo piano e chiederà a Quesada di far ingelosire Felipe facendogli credere di essere attratta da Pierre Caron. Peccato, però, che quest'ultimo sarà disposto a tutto pur di poter stare con Natalia e arriverà anche a minacciarla quando si renderà conto che la donna non prova un reale interesse nei suoi confronti.

Le trame delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Pierre si dirà disposto a denunciarla alle autorità competenti come spia se non accetterà di stare con lui. Un durissimo colpo per Natalia ma anche per Genoveva che così proverà a studiare un nuovo piano per salvarla.

Natalia viene arrestata: le trame spagnole di Una Vita

Salmeron architetterà la fuga della Quesada dal paese ma Felipe riuscirà a fermarla e a impedirle che vada via per sempre, facendo perdere le sue tracce. Una situazione sempre più difficile per Natalia che dovrà fare i conti anche con le accuse di essere la responsabile della morte di Felicia.

Il colpo di scena arriverà quando la polizia arriverà in casa nel momento in cui Natalia e Felipe si stanno scambiando un bacio. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la donna verrà prelevata dall'abitazione e condotta in carcere. A quel punto Felipe deciderà di assumere la difesa legale della sua amata per poter dimostrare la sua innocenza.