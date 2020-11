La programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie tv con protagonista Can Yaman, dovrebbe subire un nuovo cambio a partire dalla prossima settimana. Come riportato da 'TvBlog' e sostenuto in queste ore anche sulle pagine di 'BubinoBlog', dal prossimo sabato 14 novembre 2020 sarebbe previsto il ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5. Parliamo di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che quest'anno festeggerà la ventesima edizione di messa in onda.

Cambio programmazione per DayDreamer: dal 14 novembre tornerebbe Amici 20

Nel dettaglio, la messa in onda delle prime puntate di Amici 20 è prevista come da tradizione al sabato pomeriggio, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16 circa, ossia quello che attualmente è occupato con successo da DayDreamer con protagonista Can Yaman.

I rumors di TvBlog rivelano che la trasmissione della De Filippi prenderà il via proprio sabato 14 novembre e questo vorrebbe dire che non ci sarebbe più spazio, nel palinsesto del sabato pomeriggio, per le nuove puntate di DayDreamer, di cui mancano ancora diversi episodi prima di arrivare al gran finale.

La serie DayDreamer in onda solo di domenica? I rumors

Nel caso in cui la nuova programmazione di Canale 5, con il ritorno di Amici 20, venisse confermata significherebbe che la serie con Can Yaman perderebbe sicuramente l'appuntamento del sabato pomeriggio, conservando però quello domenicale in programma dalle 16:20 alle 17:15 circa prima di Domenica Live condotto da Barbara d'Urso.

Una notizia che tuttavia potrebbe non rendere contenti i fan della serie tv turca con protagonista la coppia composta da Can e Sanem, i quali già lo scorso settembre non avevano gradito la cancellazione della soap in daytime per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne.

Mediaset festeggia il compleanno di Can Yaman di DayDreamer

Ad alimentare la notizia del ritorno, ormai imminente, di Amici 20 anche una serie di promo che in questi giorni circolano in televisione e caricate online anche sul sito web WittyTv, dove viene annunciato che il talent show sta per tornare su Canale 5.

Sulle pagine di 'Oggi', inoltre, come riportato da 'BubinoBlog' è stata data per certa anche la presenza di Lorella Cuccarini che quest'anno dovrebbe essere una delle nuove insegnanti di danza della scuola più famosa del piccolo schermo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, domenica 8 novembre Mediaset renderà omaggio a Can Yaman e celebrerà il compleanno dell'attore turco.

A partire dalle ore 18:40 su La 5 andrà in onda uno speciale dedicato all'attore turco che festeggerà il suo 30esimo compleanno e a seguire verranno trasmessi i primi episodi di DayDreamer.