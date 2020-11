Gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per la coppia protagonista composta da Sanem Aydin e Can Divit. I due, infatti, dovranno fare i conti con una lunga e dolorosa separazione che li porterà a prendere due strade differenti. Un percorso che si rivelerà difficile soprattutto per la bella Sanem, tanto che la ragazza si ritroverà vittima della depressione e per lei sarà necessario anche il ricovero in una clinica specializzata.

Spoiler puntate turche di DayDreamer: Can lascia Sanem e se ne va

Tutto partirà dopo che Yigit accuserà Can di aver dato alle fiamme il libro della sua amata Sanem: un duro colpo per la ragazza che crederà alla versione dei fatti dell'editore e così chiederà al fotografo di essere lasciata in pace.

A quel punto Can la prenderà sul serio e deciderà di lasciare definitivamente Istanbul e di allontanarsi per un po' di tempo da quelli che sono i suoi affetti.

L'addio di Can non durerà pochi giorni: il fotografo starà lontano da Istanbul per circa un anno e tale situazione finirà per avere delle gravi conseguenze sulla salute mentale della giovane Aydin. Gli spoiler di DayDreamer infatti, rivelano che la ragazza dovrà fare i conti con la depressione dovuta proprio alla partenza del tutto inaspettata del suo fidanzato.

Sanem cade in depressione dopo l'addio di Can

Sanem, infatti, mai si sarebbe aspettata che il giovane Divit la lasciasse da sola e di punto in bianco facesse perdere le sue tracce sparendo nel nulla.

Ecco allora che si lascerà andare sempre più, cadendo nel baratro della depressione e facendo preoccupare molto i suoi familiari.

Mevbike e Nihat, infatti, si renderanno conto ben presto che la situazione della loro bambina non è affatto delle migliori e proprio per questo motivo decideranno di portarla all'interno di una clinica specializzata.

Gli spoiler turchi di DayDreamer rivelano che in quella struttura la dolce Aydin potrà essere curata come si deve e guarire dalla forma di depressione dovuta a questa sofferenza d'amore.

Il ritorno di Can dopo un anno

E così, con il passare del tempo la situazione migliorerà e Sanem tornerà di nuovo alla sua vita di sempre.

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, raccontano che la ragazza riuscirà finalmente a pubblicare il suo primo libro e tutto questo avverrà grazie all'aiuto di Yigit che manterrà la parola data.

Al tempo stesso Sanem dovrà fare i conti anche con il ritorno in città del suo ex fidanzato. Can, infatti, riapparirà di nuovo nella sua vita e la sua presenza non passerà inosservata. Riusciranno i due a recuperare il loro rapporto sentimentale? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.