DayDreamer - Le ali del sogno si prepara ad un cambiamento. Come è stato più volte annunciato, nelle prossime puntate italiane le vicende di Can e Sanem subiranno un salto temporale e ciò comporterà l'uscita di scena di alcuni personaggi e l'introduzione di nuovi volti. Tra questi ultimi ci saranno dei personaggi che si dimostreranno fondamentali nel riavvicinamento tra il fotografo e la scrittrice. Qualche personaggio, come Deniz, sarà positivo per la protagonista perchè colmerà il vuoto lasciato dall'amica Ayhan. Qualcun'altro, come Cemal, sarà negativo e cercherà di far vacillare il rapporto tra Divit e Aydin.

In un caso o nell'altro, gli aiuti e gli ostacoli contribuiranno a rinsaldare il legame tra i due innamorati.

Anticipazioni DayDreamer: arriveranno nuovi personaggi

I personaggi che animano le vicende di DayDreamer - Le ali del sogno sono sempre stati importanti nella vita di Can e Sanem. Tra i bizzarri e colorati abitanti del quartiere dove vive la giovane e i simpatici impiegati della Fikri Harika, un pò tutti hanno influenzato la storyline principale della serie. Le anticipazioni relative alle puntate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano una svolta nella trama di DayDreamer, non solo per l'espediente del salto temporale, ma anche e soprattutto per l'entrata in scena di nuovi personaggi.

le cui vicende incideranno, nel bene o nel male, sulla storia d'amore tra Can e Sanem. Usciranno di scena Ayhan, la migliore amica dell'Aydin, e il fratello Osman. I due ragazzi, infatti, lasceranno Istanbul. Dopo la partenza di Can, in seguito alla rottura con Sanem, quest'ultima avrà un crollo psicologico che spingerà i genitori a ricoverarla in una clinica.

Qui conoscerà Deniz, una giovane energica che porterà una ventata di ottimismo nella vita della scrittrice. La psicologa sarà alla ricerca di un uomo che abbia tutte le qualità da lei elencate. L'impresa non sarà facile, fino a quando non incontrerà lo strampalato Muzaffer.

Tra i personaggi in arrivo a DayDreamer l'odioso Cemal e l'altruista Mirhiban: anticipazioni

Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno verranno introdotti altri personaggi. Stando alle anticipazioni turche, tra questi ci sarà Bulut, un ex avvocato che vive una vita bucolica e dedica il suo tempo al proprio giardino. L'uomo diventerà il nuovo interesse amoroso di Deren e andrà ad abitare con Sanem e Deniz nella casa in campagna affittata grazie a Mihriban, una donna gentile e altruista. Quest'ultima è l'ex fidanzata di Aziz Divit e il ritorno di quest'ultimo farà riaffiorare i sentimenti che li legavano. I due si rimetteranno insieme, ma Huma non sopporterà di vedere l'ex marito nuovamente felice e ostacolerà in ogni modo la loro unione.

Infine, le anticipazioni rivelano l'entrata in scena del personaggio di Cemal, il nuovo antagonista di Can e Sanem. L'uomo, spinto da Yigit, ostacolerà la scrittrice nella promozione delle sue creme e si insinuerà tra i due innamorati.