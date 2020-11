La serie tv turca intitolata DayDreamer - Le ali del sogno, che a partire dal 21 dicembre 2020 tornerà a fare compagnia ai telespettatori italiani dal lunedì al venerdì, continua ad essere ricca di sorprese.

Dalle anticipazioni relative a ciò che accadrà nei prossimi episodi, si evince che Can Divit (Can Yaman) dopo essere tornato a Istanbul deciderà di partire di nuovo. Il fotografo, assalito dai sensi di colpa sia per aver fatto soffrire Sanem Aydin (Demet Özdemir) e per aver contribuito alla chiusura della nota agenzia pubblicitaria Fikri Harika, rimarrà fermo nella sua posizione.

Il fratello di Emre sarà soprattutto deciso più che mai ad allontanarsi ancora una volta dalla sua ex fidanzata, dop aver appreso che è finita in un ospedale a causa sua.

DayDreamer, anticipazioni turche: Aziz inscena un finto malore per far rimanere il suo primogenito in città

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, il protagonista Can dopo aver lasciato Istanbul un anno prima farà ritorno in città per far visita al padre Aziz (Ahmet Somers). Il fotografo non sapendo affatto che sua madre Huma (Ipek Teolcay) e Yigit (Utku Ates) in realtà sono i colpevoli della sua brusca rottura con Sanem, si mostrerà parecchio dispiaciuto quando apprenderà ciò che è accaduto durante la sua assenza.

Tutto comincerà quando il signor Divit, deciso a far tornare il suo primogenito tra le braccia della scrittrice, inscenerà un falso malore.

L’obiettivo di Aziz sarà quindi quello di far rimanere Can in Turchia: quest’ultimo infatti sarà intenzionato a salire nuovamente sulla propria barca per dirigersi verso una nuova meta.

Sanem è finita in una clinica psichiatrica dopo la partenza del fotografo, Can vuole lasciare di nuovo Istanbul

La situazione prenderà una brutta piega nell’istante in cui Can, tramite Nihat (Berat Yenilmez), scoprirà che Sanem dopo il suo abbandon, per colpa della depressione, ha trascorso un lungo periodo in una clinica psichiatrica per seguire una terapia.

Il fotografo, visibilmente amareggiato per la sofferenza causata alla sua ex fidanzata, in un primo momento spererà in un riavvicinamento con la giovane.

Dopo aver avuto un duro confronto con Yigit però, il fratello di Emre tornerà subito sui suoi passi, poiché sentendosi di troppo arriverà a prendere una drastica decisione.

Gli spoiler turchi raccontano che Can ribadirà ancora una volta al padre Aziz di voler andare via da Istanbul, e sottolineerà il fatto di sentirsi in colpa per aver fatto fallire la Fikri Harika. Infine il fotografo saluterà il genitore, promettendogli che un giorno tornerà per sistemare ogni cosa.