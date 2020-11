Continua il consueto appuntamento con la fortunata serie turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nella puntata che andrà in onda il 6 dicembre, nella striscia pomeridiana della domenica (ore 16:20 su Canale 5), ci sarà finalmente un riavvicinamento tra Sanem (Demet Özdemir) e il fotografo. La giovane copywriter raggiungerà Can (interpretato dal divo internazionale Can Yaman) nell’albergo dove ha deciso di passare un breve periodo di vacanza per riordinare le proprie idee, in particolare per decidere se accettare l’offerta lavorativa di Polen (Chemistry Gökçe Aytaç) di partire come fotografo freelance nei Balcani e lasciarsi così alle spalle l’agenzia pubblicitaria.

Tra i due ci sarà un momento di tenerezza quando entrambi parteciperanno ad un seminario sullo sviluppo personale.

Nella puntata precedente

Sanem, disperata dopo che Can ha scoperto dell'accordo segreto stretto con Enzo Fabbri (Özgür Özberk) non sa come riuscire a riconquistare la fiducia del suo amato. In suo soccorso, fortunatamente, arrivano sua sorella Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) che decidono di far incontrare i due proprio nell'albergo che ospita il fotografo, proponendo alla giovane di trascorrere qualche giorno ad Agava.

Anticipazioni puntata del 6 dicembre

La signora Huma (İpek Tenolcay) cercherà in tutti i modi di scoprire la destinazione di Can, per poter così comunicare la notizia a Polen, sperando di vederli tornare insieme.

Emre verrà così interpellato dalla madre. Quest'ultimo, però, comunicherà la destinazione sbagliata per scongiurare il piano di mettere i bastoni fra le ruote alla dolce Sanem. La ragazza, arrivata ad Agva, verrà ben presto scoperta dal suo Albatros a causa di uno dei soliti siparietti della giovane.

Can, infastidito, chiederà spiegazioni circa il motivo della sua presenza nello stesso luogo di villeggiatura e otterrà come risposta che l'aspirante scrittrice, in realtà, è lì poiché interessata ad un seminario sullo sviluppo personale, che si terrà proprio in quell'hotel. Nonostante l'ovvietà della bugia, la terapia stessa costituirà un'importante momento d'incontro tra i due, che si troveranno sorprendentemente vicini grazie ad uno degli esercizi proposti dal coach.

Cengiz e Muzaffer in affari insieme

Muzaffer (Cihan Ercan), dopo essere stato cacciato di casa dalla madre a causa della sua collaborazione con Mevkibe (Özlem Tokaslan), non saprà dove andare per trascorrere la notte e riuscirà a farsi ospitare da CeyCey (Anil Celik). L'indomani in agenzia, Cengiz verrà informato da Leyla del piano segreto escogitato insieme al signore Emre per far riappacificare Sanem e Can; il ragazzo che soffre di ansia e non sopporta dover mantenere i segreti si troverà in difficoltà quando la signora Huma cercherà di carpire informazioni. Per fortuna, la presenza di Muzaffer in agenzia distrarrà momentaneamente Huma. Il ragazzo si troverà lì come nuovo cliente, in cerca di uno slogan per il negozio di prodotti biologici aperto con Mevkibe.