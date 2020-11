Arrivano nuove interessanti notizie per i fan di Un posto al sole. Come anticipato dal settimanale Telepiù, nelle prossime puntate ci sarà un forte riavvicinamento tra Patrizio e Rossella, ma non tutto filerà liscio. Nonostante siano molto legati, i due ragazzi non saranno sicuri dei propri sentimenti e in questa situazione, già di per sé ingarbugliata, interverrà Ilaria. Notando l'aria di crisi nella giovane coppia, l'amica di Rossella si farà avanti con il ragazzo, mettendo in seria difficoltà Patrizio. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 16 al 20 novembre alle 20:45 su Rai 3.

Patrizio e Rossella fanno l'amore

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) faranno nuovamente l'amore. Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole rivelano inoltre che, subito dopo, i due non saranno affatto a proprio agio. La ragazza si rivestirà imbarazzata, mentre lui resterà confuso da quanto è appena accaduto.

A quanto pare i due non saranno in grado di comprendere se quanto successo sia stato solo dettato da un momento di passione o se tra loro possano esserci ancora dei sentimenti. I due ragazzi avranno gli stessi dubbi e li confideranno separatamente ai rispettivi amici.

Alex e Vittorio intervengono

Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) troverà, per puro caso, un indumento femminile all'interno dell'appartamento che divide con Patrizio.

Dinanzi a tale prova, Rossella si troverà moralmente costretta a parlare con l'amico, a cui rivelerà le sue perplessità.

Nel frattempo, sull'altro versante, Patrizio si confiderà con Alex (Maria Maurigi). Il giovane chef confiderà alla sua amica di avere a lungo desiderato quell'incontro, ma che dopo averlo ottenuto non ha provato la felicità che credeva.

Alex però chiarirà le idee al giovane Giordano, suggerendogli che forse lui ha solo paura di soffrire nuovamente.

Ilaria si intromette

Dopo aver fatto chiarezza nella propria testa, Patrizio capirà che desidera tornare assieme a Rossella e quindi si recherà da lei in università per parlarle. Purtroppo però l'incontro non andrà come lui avrebbe sperato, dal momento che la giovane Graziani gli confiderà di non essere affatto convinta all'idea di tornare con lui.

Nel frattempo Ilaria (Greta Berti) ascolterà tutto e deciderà di approfittare del momento di debolezza di Patrizio per farsi avanti.

Le anticipazioni non rivelano ulteriori spunti, quindi per capire se il giovane Giordano cederà alla tentazione di stare con la migliore amica di Rossella, bisognerà attendere i prossimi giorni. L'unico indizio interessante, a riguardo, è il fatto che Patrizio sentirà l'esigenza di chiarirsi con Ilaria, ma non è ancora chiaro per dirle che cosa.