Gli spoiler della soap opera DayDreamer sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Sanem Aydin, interpretata dall'attrice Demet Özdemir, dovrà prepararsi a ricevere una delle sorprese più belle: il suo amato Can le chiederà di sposarla. Huma, intanto, farà di tutto per cercare di separare suo figlio dalla donna, ma non sarà facile, poiché Can sarà sempre più innamorato di Sanem. Successivamente Polen deciderà di tornare a Londra e quando Huma verrà a scoprire le intenzioni della donna, cercherà in tutti i modi di trattenerla a Istanbul.

Spoiler DayDreamer: Sanem organizza una festa per Can

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Sanem Aydin deciderà di organizzare una festa di compleanno per il suo amato Can. Quando Huma scoprirà dell’idea della donna si fingerà interessata ad aiutarla, ma il vero scopo della dark lady non ci metterà molto a venire a galla. La madre dei Divit farà di tutto per mettere in cattiva luce Sanem davanti ai suoi genitori e agli altri invitati. Inoltre Huma inviterà Polen e tutti i vecchi amici di suo figlio alla festa, per cercare di infastidire Sanem. Intanto Can si renderà conto dei tentativi di sabotaggio della madre, ma l'uomo la ignorerà e avrà occhi soltanto per la sua amata.

Mevkibe e Nihat regalano le pietre di luna a Can

Mevkibe e Nihat penseranno ad un regalo molto particolare per Can: la coppia regalerà all'uomo due nuove pietre di luna, per sostituire quelle rotte involontariamente da Sanem. Divit sarà felice per il dono ricevuto e sembrerà sempre più convinto di aver scelto Aydin come la sua fidanzata.

Nel bel mezzo della festa, Can farà una bella sorpresa alla sua amata: davanti agli amici e ai parenti chiederà a Sanem di diventare sua moglie. Dopo le parole di Divit, Nihat e Mevkibe daranno il loro consenso alle nozze, così Sanem sarà libera di decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato.

Polen vuole tornare a Londra

Polen penserà di lasciare Istanbul per tornare a Londra e avviserà Huma della sua improvvisa decisione, la signora Divit Erdamar rimarrà assai turbata per la notizia e cercherà di far cambiare idea all'ex fidanzata di suo figlio, ma non avrà successo. Dopo l'uscita di Polen, Huma dovrà trovare un altro modo per separare Can e Sanem e penserà di chiedere aiuto a Yigit. Quest'ultimo sembrerà innamorato della donna sin dal primo incontro e cercherà in tutti i modi di attirare l'attenzione della scrittrice. Nel frattempo Can si renderà conto del forte interesse di Yigit per Sanem e inizierà ad essere molto geloso dell'uomo. Infine Huma cercherà di coinvolgere il fratello di Polen nel suo diabolico piano, inizialmente Yigit non saprà se accettare di essere complice della donna, ma poi deciderà di aiutarla e farà di tutto per creare problemi a Can prima che riesca a sposare Sanem.