I colpi di scena nel corso delle nuove puntate di DayDreamer non mancheranno e le anticipazioni turche rivelano che ci saranno delle gradite novità per la coppia composta da Emre e Leyla. Complice la partenza di Osman che, proprio dopo la rottura con la sorella di Sanem, deciderà di lasciare Istanbul il fratello di Can deciderà di farsi avanti con la ragazza e tornerà a corteggiarla in maniera serrata, fino ad arrivare alla tanto attesa proposta di matrimonio che culminerà con la celebrazione del fatidico 'sì' finale.

Anticipazioni DayDreamer, puntate turche: Emre chiede a Leyla di sposarlo

Emre farà recapitare a Leyla dei mazzi di fiori, tanti quanti sono stati i giorni in cui sono stati separati l'uno dall'altro.

Un gesto a dir poco romantico che farà subito breccia nel cuore della ragazza, la quale resterà senza parole nel momento in cui l'uomo le chiederà di sposarlo e di diventare a tutti gli effetti sua moglie.

Leyla si prenderà un po' di tempo per riflettere e decidere cosa fare, poi alla fine accetterà la proposta di matrimonio. Gli spoiler di DayDreamer raccontano che la ragazza accetterà di sposarsi ma a patto che i suoi genitori e Huma non vengano messi al corrente della situazione e in questo modo non potranno interferire e rovinare il loro giorno più bello.

Il matrimonio segreto di Leyla ed Emre: presenti solo Can e Sanem

Proposta che verrà ben accolta da Emre e così, alla fine, le uniche due persone che verranno informate di questo matrimonio saranno Can e Sanem ai quali, i due futuri sposi, chiederanno di fare da testimoni.

E alla fine riusciranno a coronare il loro sogno d'amore: si uniranno in matrimonio in presenza di un ufficiale di Stato ma la loro gioia non durerà molto.

Huma e Mevbike, infatti, verranno informate di quello che sta accadendo grazie ad una spifferata da parte di CeyCey, che le metterà al corrente dell'imminente matrimonio in corso.

A quel punto le due donne arriveranno in comune e finiranno per perdere i sensi quando i loro figli, le informeranno di essersi già uniti in matrimonio e che ormai sono marito e moglie ufficialmente.

Can e Sanem posticipano le nozze: spoiler DayDreamer

Le due donne, così, verranno portate in ospedale e dimesse dopo i dovuti accertamenti clinici.

Ma anche Nihat non la prenderà bene e si domanderà cosa ha fatto di male per essere escluso da sua figlia da questo giorno così bello. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che tale situazione finirà per creare nuovi problemi ai due novelli sposi, i quali non riusciranno a trascorrere assieme neppure la prima notte di nozze.

E dopo le conseguenze di questo matrimonio segreto, Can e Sanem prenderanno una decisione importante circa il loro futuro di coppia. I due, infatti, decideranno di posticipare le nozze.