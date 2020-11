Non c'è pace per i fedeli seguaci di DayDreamer- Le ali del sogno, perché Mediaset ha predisposto un ennesimo cambio del palinsesto. Purtroppo i fan della serie turca dovranno dire addio all'appuntamento del sabato pomeriggio. Secondo quanto si apprende, a partire dal 14 novembre, tornerà sul piccolo schermo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La ventesima edizione della scuola più famosa d'Italia sarà trasmessa proprio nella fascia oraria in cui è sempre andata in onda la serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Cambia il palinsesto del weekend e la soap DayDreamer non verrà trasmessa al sabato

Durante l'estate, il programma televisivo "DayDreamer - Le ali del sogno" è andato in onda dal lunedì al venerdì ottenendo uno strepitoso successo grazie alle emozionanti avventure di Can e Sanem. Con l'arrivo dei primi freddi e del fatidico rientro, i vertici Mediaset hanno modificato il palinsesto ripristinando Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso. Ed è stato così che la serie turca ha incominciato ad essere trasmessa esclusivamente nel weekend, ossia il sabato e la domenica. In una sola occasione DayDreamer è stata trasmessa anche nella prima serata di lunedì, ma l'appuntamento non è proseguito per via dell'inizio del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, i cambi del palinsesto non sono finiti e ancora una volta a farne le spese sarà la serie turca.

Torna la trasmissione di Maria De Filippi: dettagli della programmazione

Dunque, ancora una volta la programmazione DayDreamer dovrà subire una variazione che non riscuoterà certamente il consenso dei suoi fedeli telespettatori dato che a partire da sabato 14 novembre avrà inizio la 20esima edizione di Amici.

Nel dettaglio, la guida tv ufficiale Mediaset informa che ogni sabato pomeriggio, subito dopo la messa in onda della soap statunitense Beautiful, ci sarà spazio esclusivamente per la celebre scuola di ballo e canto di Maria De Filippi. Il talent show intratterrà il pubblico da casa fino all'orario d'inizio di Verissimo.

Almeno per il momento, i telespettatori italiani potranno proseguire con la visione delle nuove puntate di DayDreamer solamente alla domenica dalle 15.50 alle 17.10 circa.

Spoiler DayDreamer, puntata del 15 novembre

Nella puntata di DayDreamer di domenica 15 novembre vedremo Sanem operare in gran segreto alle spalle di Can. La donna, infatti, si ritroverà a lavorare ad una nuova campagna ma dovrà sbrigarsela in una sola giornata. Per eseguire tale operazione, Sanem riunirà la squadra creativa a casa sua, ma la distrazione aleggerà nell'aria. Grazie a Muzaffer e a Deren, la situazione si movimenterà un po'. Il giorno seguente, la squadra presenterà il progetto ad uno stupito Can, il quale chiederà scusa a Deren per essersi comportato sgarbatamente nei suoi confronti.

In seguito, Can e Sanem avranno un momento tutto per loro in cui si lasceranno prendere dalla tenerezza. A rovinare l'atmosfera ci penserà Huma, la mamma di Can.