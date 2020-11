Prosegue il percorso di Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip e questo pomeriggio il giovane influencer ha nuovamente messo in discussione il suo rapporto con Francesco Oppini, rivelando dei dubbi che gli sono venuti in mente dopo un confronto che c'è stato in mattinata con Maria Teresa Ruta. La conduttrice ha consigliato a Tommaso di non pretendere in continuazione attenzioni da parte di Oppini tanto che qualche ora dopo Zorzi ha ammesso di pensare di non fare del bene a Francesco per questo suo modo di fare.

I dubbi di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini al GF Vip

Nel dettaglio, Maria Teresa ha definito Tommaso 'un'idrovora' di attenzioni e, dato che in questo momento Francesco sta vivendo un periodo delicato di questa sua esperienza nella casa del GF Vip, gli ha consigliato di essere meno pressante nei suoi confronti.

Parole che hanno fatto riflettere molto Tommaso che successivamente, parlando con Stefania Orlando, ha ammesso di essere d'accordo con il pensiero di Maria Teresa. "Non penso di fargli del bene. Sono troppo egoista e questo alla lunga stufa" ha dichiarato Zorzi arrivando a dire che forse, con questo suo modo di fare, ha danneggiato Francesco.

La verità di Tommaso su Oppini

Stefania ha dimostrato di non essere d'accordo con il pensiero espresso da Maria Teresa Ruta ma le sue parole non sono bastate a placare i dubbi di Tommaso che, al contrario, ha ammesso di prendere molto in considerazione ciò che gli aveva detto in mattinata la Ruta, essendo per lui non una 'persona qualunque'.

La Orlando, però, ha provato a far ragionate Zorzi e gli ha fatto presente che se Francesco va da lui nel corso della giornata all'interno della casa del GF Vip è perché vuole lui in primis e non perché qualcuno lo obbliga.

A quel punto Zorzi ha ribattuto dicendo che, al contrario, sembra che Francesco vada da lui soltanto perché è costantemente bisognoso di attenzioni.

Lunedì 30 novembre la nuova puntata del GF Vip: arriva Cristiano Malgioglio

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che questi nuovi dubbi di Tommaso in merito al suo rapporto con Francesco Oppini possano essere motivo di dibattito nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma questo lunedì 30 novembre su Canale 5.

Una puntata decisamente scoppiettante per tutti i concorrenti in gara, i quali dovranno fare i conti con l'arrivo in casa di Cristiano Malgioglio. Il paroliere di Mina e di tanti altri Big della musica italiana, tornerà all'interno della casa più spiata d'Italia per vivere la sua seconda esperienza tra le mura domestiche di Cinecittà.

Un ritorno attesissimo dal pubblico da casa e, in particolar modo, da quello social.