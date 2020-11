In Beautiful, le condizioni di salute di Katie terranno banco anche nelle prossime puntate. In particolare, nell'episodio in onda martedì 1 dicembre, si verrà sapere che la donna soffrirà di una grave insufficienza renale e che solo un trapianto di rene potrà salvarle la vita. Una notizia che getterà nello sconforto tutta la famiglia compreso Bill, il quale si sentirà impotente di fronte a tutto ciò e avrà timore di perdere la sua amata. Intanto Wyatt farà sapere alla madre di essersi fidanzato con Sally e la stesa cosa farà Spectra con Flo.

Beautful, anticipazioni: Katie in gravi condizioni, Bill disperato

Nelle ultime puntate di Beautiful appena andate in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al malore di Katie, trasportata poi d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi e Bill, al suo capezzale, si è mostrato disperato, chiedendole di non abbandonarlo. Anche Brooke, Ridge e Donna sono giunti in ospedale scoprendo, loro malgrado, che Katie è affetta da una grave insufficienza renale. I medici, anche nel nuovo episodio, continueranno a sottoporre a Katie ad accertamenti medici, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

Beautiful, spoiler 1 dicembre: Katie ha bisogno di un trapianto di rene

Nel corso della nuova puntata di Beautiful, il dottor Armstrong confermerà la prima diagnosi e dirà a Bill e alle sorelle Logan che Katie dovrà essere sottoposta ad un trapianto di rene. Questo sarà l'unico modo che le permetterà di sopravvivere.

Una doccia gelata per tutti, visto quanto la donna aveva dovuto passare anni prima in occasione del trapianto di cuore. I medici comunque, continueranno a monitorare la situazione, in attesa di capire se vi sia un donatore compatibile. Katie sarà disperata e non vorrà passare un altro calvario come quello di tanti anni prima.

Nella prossima puntata di Beautiful, Wyatt racconta a Quinn di essersi fidanzato

Intanto a casa di Wyatt, il ragazzo riceverà la visita della madre Quinn, alla quale racconterà di essersi fidanzato. Inizialmente la madre crederà che il figlio abbia perdonato Flo e rimarrà delusa quando scoprirà che non sarà così e che invece Wyatt si è fidanzato con Sally. La donna non sarà affatto felice e non perderà tempo per cercare di dissuadere il figlio dallo sposare la giovane Spectra. Intanto quest'ultima, si recherà al Bikini Bar, dove incontrerà Flo e non perderà tempo per sbatterle in faccia il suo fresco fidanzamento con Wyatt. Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, anche Flo verrà a sapere delle gravi condizioni di salute della zia Katie e ne sarà dispiaciuta.