Le polemiche legate alle frasi pronunciate da Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 su Flavia Vento e Dayane Mello non si placano. Se in un primo momento Flavia Vento aveva deciso di restare in silenzio, adesso ha fornito la sua opinione. Su Twitter, la showgirl si è domandata come mai il figlio di Alba Parietti provi tutto questo odio nei suoi confronti visto che non si conoscono.

Le parole dell'ex gieffina

Francesco Oppini parlando con Tommaso Zorzi ha pronunciato una frase orribile su Flavia Vento: "Una come lei rischi davvero di farla fuori dalle botte". Non contento il 38enne ha rincarato la dose: "Quelle come lei fanno venir voglia di arrivare alle mani".

Dopo essere stata tirata in ballo la diretta interessata ha rotto il silenzio. Flavia Vento, su Twitter, si è chiesta perché Francesco Oppini parli di lei in questo modo visto che i due non hanno mai avuto modo di conoscersi in modo approfondito: "Non lo vedo da 16 anni". L'ex concorrente del Grande Fratello ha confidato di avere partecipato al reality show "La Fattoria" in passato, ma i due avrebbero parlato solamente 5 minuti. A tal proposito la showgirl ha chiosato: "La mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci?" Infine, Vento ha concluso con un appello: "Stop violenza sulle donne".

In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality la fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne pic.twitter.com/LTc3W0Sv6o — Flavia vento (@Flaviaventosole) November 4, 2020

Il comportamento del figlio di Alba Parietti è stato prontamente condannato dai telespettatori, ma anche dalla produzione del Grande Fratello Vip 5.

Lo stesso Alfonso Signorini lunedì 2 novembre ha trattato l'argomento con il diretto interessato. Il conduttore del reality show ha specificato che la produzione si era riunita per decidere o meno la squalifica del concorrente. Francesco è stato graziato solamente perché fuori dalla casa di Cinecittà ha sempre mostrato rispetto verso la sua fidanzata Cristina.

È polemica sul mancato provvedimento a Oppini

La prima a chiedere la squalifica di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip 5, era stata sua madre Alba Parietti. La showgirl, su Instagram, ha fatto sapere di aver contattato immediatamente la produzione del reality show per prendere un provvedimento. A seguire Salvo Veneziano ha criticato Alfonso Signorini, per la sua presa di posizione.

Il pizzaiolo siciliano nella quarta edizione del Grande Fratello Vip era stato squalificato per un episodio analogo. Salvo si è detto offeso come padre e come marito, perché anche lui fuori dalla casa di Cinecittà è un uomo modello.

Selvaggia Lucarelli, su Facebook, ha criticato il reality e Signorini: "Queste sono le lezioni che danno il programma e il conduttore". Infine, Denis Dosio in un'intervista per Fanpage.it ha chiosato: "Sono stato vittima di un'ingiustizia". Il giovane è stato squalificato dal gioco per avere pronunciato una presunta parola blasfema che poi si è rivelata un intercalare.