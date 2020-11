Grande novità per tutte le fan italiane di Can Yaman: in occasione del trentunesimo compleanno dell'attore turco, protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, La5 gli dedicherà uno speciale. Alle 18:40 come annunciato sulla pagina Instagram di Mediaset, infatti, i telespettatori potranno scoprire alcuni aspetti inediti della vita di Can. Successivamente verranno trasmesse le prime puntate della soap, che lo vede recitare al fianco di Demet Ozdemir, nei panni di Can Divit.

La sorpresa di Mediaset ai fan dell'attore di DayDreamer

Domenica sarà una giornata dedicata a Can Yaman: dopo la puntata di DayDreamer, che andrà in onda su Canale 5 alle 16.20 circa, ci sarà uno speciale su La5 che racconterà la sua vita e la sua carriera.

L'amato attore turco, seguitissimo sui social, può contare su una larga schiera di fan che lo sostengono e lo apprezzano moltissimo: la notizia di uno speciale dedicato alla sua persona infatti è stata accolta sui social con grandissimo entusiasmo.

L'attore, che ha dedicato parole di grande apprezzamento per i suoi sostenitori, ha raccontato molto di sé durante l'intervista concessa ai microfoni di Silvia Toffanin durante l'ospitata a Verissimo, ma durante lo speciale verranno a galla altre notizie che lo riguardano. Chi segue con costanza l'attore saprà già che avrà modo di vedere ancora Can in tv: l'attore ha partecipato ad una delle registrazioni di C'è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi che prenderà il via su Canale 5 il prossimo gennaio.

Can Yaman amato dal pubblico

Le sorprese non sono di certo finite qui: dopo lo speciale, La5 trasmetterà le prime puntate di DayDreamer, la soap che ha consacrato il successo di Can in Italia. Yaman, infatti, era già stato apprezzato dal pubblico italiano per il suo ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore.

Adesso, mentre il pubblico attende di poter assistere al lieto fine tra Can Divit e Sanem Aydin, potrà trascorrere un pomeriggio con il suo beniamino.

L'attore nato ad Istanbul e laureato in giurisprudenza, ha ottenuto molti successi in campo scolastico prima di approdare nel mondo della recitazione.

Da subito, come lui stesso ha dichiarato durante la recente intervista rilasciata a Chi, ha però compreso che la strada dello spettacolo è per lui la più giusta. E non è escluso che dopo essere stato protagonista di diverse soap, adesso Yaman possa percorrere la strada del cinema. Infatti, Can ha affermato di aver avuto dei contatti con Ferzan Ozpetek e non è esclusa la sua partecipazione ad un film. Sicuramente Can non mancherà di informare i follower sulle sue future collaborazioni, per adesso l'appuntamento è fissato per domenica 8 novembre su La5.