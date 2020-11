Debutta in prima serata su Rai 1 il 22 novembre il nuovo avvincente thriller Vite in fuga. La serie è composta da dodici episodi suddivisi in sei puntate. I due episodi che costituiscono la prima puntata della fiction sono già disponibili in anteprima su RaiPlay da venerdì 20 novembre. Si tratta di un family thriller incalzante diretto da Luca Ribuoli e interpretato da Anna Valle e Claudio Gioè. La trama è incentrata su una famiglia come tante altre, tranquilla e senza grosse problematiche. Un improvviso evento, però, cambia tutto e la coppia formata da Claudio e Silvia e i figli Alessio e Ilaria sono costretti a fuggire e a cambiare identità.

I titoli dei primi due episodi di Vite in fuga, già in streaming su RaiPlay e in onda il 22 novembre, sono "6 mesi prima" e "Ortisei".

La fiction Vite in fuga debutterà su Rai1 domenica 22 novembre a partire dalle 21:25 con gli episodi 6 mesi prima e Ortisei che compongono la prima puntata. Tuttavia, è già possibile vedere entrambi in anteprima su RaiPlay, la piattaforma ufficiale dove poter visionare in streaming i programmi in onda sui canali Rai. I due episodi sono stati pubblicati online venerdì 20 novembre e gli utenti registrati possono già assistere all'inizio delle vicende che sconvolgono la vita della famiglia Caruana.

I telespettatori impazienti possono collegarsi al sito di RaiPlay e selezionare la fiction tra quelle presenti nel catalogo. Come sempre, oltre al pc, è possibile utilizzare i dispositivi mobili come smartphone o tablet e visionare i contenuti tramite l'app, scaricabile negli store digitali.

Trama Vite in fuga, prima puntata: episodi 1 e 2

Nel primo episodio della serie Vite in fuga, dal titolo "6 mesi prima" , Claudio Caruana è un uomo fortunato sia nel lavoro che nella vita privata. Gestisce a Roma il Banco San Mauro, è felicemente sposato con Silvia e ha due figli, Alessio e Ilaria. Improvvisamente il Banco viene travolto in uno scandalo finanziario e i magistrati iniziano a indagare su di lui.

La situazione precipita quando il suo amico Riccardo viene ucciso e Claudio viene accusato dell'omicidio. Dopo aver compreso di essere vittima di un complotto, viene contattato da un ex agente dei servizi segreti che gli propone una via d'uscita: fuggire con la famiglia e cambiare identità. Perciò, i Caruana si fingono morti in un incidente in motoscafo e fuggono. Nel secondo episodio, "Ortisei" , Claudio e la famiglia cambiano nome e si trasferiscono nel comune di Ortisei. Nel frattempo, l'ispettrice di polizia Agnese Serravalle è convinta che l'ex dirigente sia colpevole e non ha intenzione di chiudere l'indagine. Intanto Silvia continua a sperare che il marito possa dimostrare la sua innocenza, ma un video di sorveglianza sembra provare il contrario.