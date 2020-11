Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 9 novembre, Stefano Bettarini è stato squalificato a causa di una bestemmia. L'ex calciatore, però, ha contestato la decisione presa da parte della produzione sul suo profilo Instagram. Stefano sostiene che il Grande Fratello si sia preso gioco di lui e l'abbia usato come pedina.

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di una presunta bestemmia

Stefano Bettarini è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex calciatore avrebbe dovuto fare il suo ingresso molti giorni prima ma, a causa di un imprevisto, la sua entrata nel reality è stata posticipata.

Stefano è durato solo tre giorni all'interno della casa ed è stato squalificato dal gioco per aver pronunciato una presunta bestemmia. Secondo Bettarini il termine utilizzato da lui non è da considerarsi blasfemo, ma è una semplice espressione colorita che si usa in Toscana. Inoltre, Stefano ha annunciato sul suo canale Instagram: ''Mi sento preso in giro'', in quanto sostiene di essersi sentito come una pedina del gioco del Grande Fratello. Bettarini ha trascorso 21 giorni in isolamento prima di entrare nella casa ed ha effettuato cinque tamponi. Per questo motivo, Stefano ha dichiarato di essersi sentito sfruttato per alzare il livello di share del programma. In seguito all'espressione utilizzata da Bettarini, il Grande Fratello Vip ha ritenuto comunque opportuno eliminarlo dalla trasmissione, affermando che quanto detto da Stefano può aver offeso la sensibilità di molti credenti.

Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini a Mattino Cinque

Stefano Bettarini ha subito la stessa sorte di Denis Dosio, il quale qualche settimana fa è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia durante la notte. Lo stesso è successo a Fausto Leali, il quale ha dovuto abbandonare il gioco per aver pronunciato una parola razzista ai danni di Enock.

La compagna dell'ex calciatore, Nicoletta Larini, ha subito difeso il suo fidanzato a Mattino Cinque. La giovane ha infatti affermato che quella di Stefano non è stata una bestemmia, ma un semplice intercalare che si utilizza in Toscana. Larini ha dichiarato al riguardo: ''Non ha mai bestemmiato, è un uomo credente'', sottolineando che il suo compagno prima di andare a dormire ci tiene a dire la preghiere.

Nonostante le difese da parte della sua fidanzata, Stefano Bettarini non è stato immune dalla squalifica. Il pubblico, intanto, ha richiesto fin da subito dei provvedimenti, chiedendo giustizia per i concorrenti che prima dell'ex calciatore sono stati puniti allo stesso modo.