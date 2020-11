Continua a crescere il malcontento nei confronti di Patrizia De Blanck tra gli ospiti della casa del GF Vip: l'altra sera Tommaso Zorzi ha riportato un episodio increscioso che vedeva protagonisti la contessa e il fratello di Mario Balotelli. Come ha ammesso lei stessa, la 80enne ha dato un paio di sonori schiaffoni a Enock per invitarlo a togliersi dalla sua prospettiva mentre stava chiacchierando con l'influencer: l'atteggiamento della donna inizia a non andare bene a più di qualche concorrente.

Il gesto aggressivo di Patrizia al GF Vip

Dopo le parole, i fatti: se per più di 50 giorni Patrizia ha inveito verbalmente contro alcuni compagni di GF Vip, è nelle ultime ore che è passata ai gesti per manifestare la sua rabbia.

Dei video che stanno circolando sul web, infatti, riportano i dettagliati racconti del momento in cui la De Blanck ha preso a schiaffi Enock perché la stava ripetutamente interrompendo mentre parlava con Tommaso.

In rete sono presenti sia i video in cui la contessa ammette di aver alzato le mani, che quelli in cui Zorzi riporta questo episodio al quale ha assistito incredulo. La donna, chiacchierando sul divano con Stefania Orlando e Dayane Mello, ha detto: "Stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Mi sono arrabbiata molto perché volevo che si spostasse. Gli ho dato due schiaffi e una gomitata, e poi si è levato".

La versione di Zorzi sullo sfogo di Patrizia al GF Vip

Tommaso, che è l'unico vippone che ha assistito al gesto aggressivo della De Blanck, ha commentato il tutto in camera da letto con Francesco Oppini. "Oggi ha dato due sberle ad Enock, forti e pesanti. Era incavolata, chiedete a lui. Non l'ha fatto per scherzare, erano due belle sberle", ha detto l'influencer.

Ripercorrendo i comportamenti un po' sopra le righe che Patrizia sta avendo ultimamente al GF Vip, Zorzi ha aggiunto: "Ok che è anziana, ma nessuno la obbliga a stare qui. Certe volte esagera e trascende".

Il figlio di Alba Parietti ha provato a giustificare la donna tirando in ballo la sua età e dicendo che non dev'essere facile per lei stare 50 giorni chiusa in una casa con tanti ragazzi giovani che hanno esigenze e stili di vita diversi dai suoi.

Televoto annullato: provvedimento in arrivo al GF Vip

La sfuriata di Patrizia contro Enock (e gli schiaffoni che gli ha dato), potrebbero essere uno degli argomenti che Alfonso Signorini tratterà stasera in diretta: il 6 novembre, infatti, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ieri, la produzione ha diramato un comunicato ufficiale per informare i telespettatori che il televoto di questa settimana è annullato: uno dei concorrenti del reality sta per ricevere un provvedimento disciplinare per qualcosa che ha fatto oppure che ha detto all'interno della casa.

Visti i precedenti con Fausto Leali e Denis Dosio, viene da pensare che dovrebbe essere uno degli ormai ex nominati a rischiare una punizione.

Francesco Oppini, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta erano a rischio eliminazione prima che gli addetti ai lavori sospendessero in modo definitivo il loro televoto. Chi sicuramente tra poche ore riceverà un provvedimento, è Andrea Zelletta: il conduttore ha anticipato che il ragazzo riceverà lo stesso trattamento di Brosio per aver fatto degli spoiler non consentiti dal regolamento sul mondo esterno. Anche i comportamenti sopra le righe e spesso aggressivi della contessa potrebbero spingere la produzione del reality a prendere una posizione drastica, soprattutto a fronte delle sberle che ha dato ad un coinquilino.