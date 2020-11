Nuova polemica social su Giulia De Lellis: la ragazza è stata criticata da chi non ha apprezzato la sua scelta di posare al parco con indosso una pelliccia e sotto un top che lasciava scoperta la pancia e parte della scollatura. A fronte degli oltre 300mila "mi piace" che l'influencer ha ottenuto su Instagram, c'è stato chi si è opposto a questi scatti con fermezza, etichettando come volgare sia la romana che il suo ultimo shooting fotografico.

Foto col ventre scoperto al parco: critiche a Giulia De Lellis

Messi momentaneamente da parte i Gossip sulla sua frequentazione con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé per alcune particolari foto che ha pubblicato su Instagram.

Nei giorni scorsi, infatti, la giovane ha condiviso sul suo profilo tre scatti realizzati durante una passeggiata al parco con Tommaso, il cagnolino che ha in comune con Andrea Damante.

A colpire la maggior parte dei followers non è stata la dolcezza del momento, ma l'abbigliamento che la romana ha sfoggiato davanti all'obiettivo: a metà novembre, infatti, l'influencer ha indossato un pantalone lungo, degli stivali, una pelliccia e un micro top.

Al cappotto dai colori autunnali, la ragazza ha abbinato un indumento che le lasciava scoperto il ventre e la parte inferiore della scollatura: un look non proprio adatto alle temperature basse della città nella quale Giulia vive attualmente, ovvero Milano.

Commenti al veleno nei confronti di Giulia De Lellis

Sotto al post di Giulia De Lellis che in un paio di giorni ha raccolto oltre 313mila "mi piace", è possibile scovare alcuni commenti non proprio positivi soprattutto sul look che la ragazza ha sfoggiato.

"Sei diventata solo volgare", ha scritto qualcuno in riferimento alle ultime immagini che la 24enne ha condiviso su Instagram, quelle nelle quali posa al parco con il cane Tommaso.

"Marylin si sta rivoltando nella tomba", ha digitato un altro follower che non ha apprezzato la scelta dell'influencer di mostrarsi poco vestita sui social network in un periodo in cui ci si dovrebbe coprire per tante ragioni, di salute in primis.

"Intelligentissimo mette le p... fuori con la pelliccia sopra", "Io mi amo, ma in tempi di Covid le piccine che ti seguono e ti imitano si prendono la broncopolmonite", "Ma perché sotto è nuda?", "Sarebbe stato meglio evitare di uscire di casa così, sia per te che per chi ti imita", "Il cane lo porti a spasso così?

Stiamo messi bene".

Questi sono solo alcuni dei migliaia di commenti che sono stati inviati all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra i quali è possibile trovare anche complimenti all'abbigliamento della ragazza.

Periodo felice per Giulia De Lellis

In barba alle critiche che ogni tanto riceve sui social network, Giulia continua la sua ascesa professionale tra un gossip e l'altro. Da quando ha partecipato a Uomini e Donne ormai più di quattro anni fa, la romana è sempre al centro dell'attenzione mediatica per le sue relazioni: il tira e molla infinito con Andrea Damante, le storie più o meno importanti con Irama e Andrea Iannone, fino ad arrivare alla frequentazione con un caro amico del suo ultimo ex.

Da poco più di un mese, infatti, la bella De Lellis sta uscendo con Carlo Beretta, il rampollo di una delle più facoltose famiglie italiane, nonché ex fiamma di Dayane Mello.

A far storcere il naso ad alcuni fan, è stata la scelta dell'influencer di intraprendere un rapporto d'amore con una persona molto vicina al "Dama", col quale ha fatto coppia fissa fino a poche settimane fa. A chi l'ha accusata di aver mancato di rispetto al tronista, però, la 24enne ha risposto che lei non è tipo da fare queste cose e che questa tanto professata amicizia tra i due ragazzi non ci sarebbe mai stata.