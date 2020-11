Risale a qualche mese fa lo scambio di frecciatine social tra Belen e Giulia De Lellis: a un primo attacco da parte dell'influencer, rispose Belen Rodriguez su Instagram, innescando un botta e risposta che di recente è tornato a far discutere. Secondo quello che sostiene Very Inutil People, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ce l'avrebbe con l'argentina per una questione di lavoro: sarebbe dovuta essere lei la testimonial di una collaborazione speciale con un brand di make-up, che invece a settembre ha debuttato sul mercato col "volto" di Belen.

Frecciatine social tra Giulia e Belen

"Se parlo io, rovino famiglie", fu questa la chiosa di Giulia De Lellis allo sfogo che ebbe circa un anno fa contro qualcuno che aveva osato pestarle i piedi.

In quell'occasione l'influencer non fece il nome della destinataria del suo messaggio, ma in moltoi collegarono le sue parole a una showgirl che in comune con lei aveva tante cose.

Visti gli intrecci sentimentali che ha avuto nel recente passato con Belen (storie d'amore, vere o presunte, con Andrea Iannone e Damante), si è ipotizzato che le affermazioni della romana fossero rivolte proprio all'argentina, che a sua volta sembrava risponderle per le rime su Instagram.

Secondo una ricostruzione fatta da Very Inutil People, non sarebbero di natura amorosa le ragioni dell'astio che la 24enne nutrirebbe nei confronti di Belen: dietro al gelo che è calato tra le due dopo un breve periodo di amicizia (favorito dal rapporto tra Giulia e i fratelli Rodriguez, conosciuti nella casa del Gf Vip), ci sarebbe una questione professionale piuttosto importante.

Belen avrebbe 'rubato' un lavoro a Giulia De Lellis

Iannone e Damante non avrebbero nulla a che fare con lo scontro social che hanno avuto circa un anno fa Belen e Giulia: quest'ultima, infatti, pare si sia risentita parecchio della decisione di un noto brand di make-up di affidare a Belen un progetto che, secondo alcune indiscrezioni, era destinato a lei.

Very Inutil People racconta che inizialmente sarebbe dovuta essere l'influencer romana la testimonial di una serie limitata di trucchi di Diego Dalla Palma, quella che è stata lanciata a settembre scorso in collaborazione con la showgirl argentina.

Non è ben chiaro il motivo per il quale la giovane sia stata sostituita con la collega, fatto sta che da poco più di un mese è possibile acquistare una linea di trucchi firmata da Belen e non da Giulia.

Intrecci amorosi tra Giulia De Lellis e Belen

Quando Giulia lanciò il primo attacco social a una donna, sostenendo di sapere cose che avrebbero potuto rovinare una famiglia, qualcuno ha pensato potesse riferirsi a Belen per un motivo ben preciso.

Le due hanno dimostrato di avere dei gusti molti simili in fatto di uomini, tant'è che sono state fidanzate con la stessa persona: Andrea Iannone ha fatto coppia con Belen per un paio d'anni e con Giulia per un annetto.

Le riviste di Gossip, però, hanno anche riportato l'indiscrezione secondo la quale tra l'argentina e Andrea Damante (storico ex dell'influencer romana) ci sarebbe stato un segretissimo flirt un anno e mezzo fa circa, ovvero prima che lei tornasse tra le braccia di Stefano De Martino.

Questo rumor non è mai stato né confermato né smentito dai diretti interessati, ma quando a Belen è stato recentemente chiesto di esprimere un parere su Giulia, ha tagliato corto: "Non la conosco personalmente, quindi non ho nulla contro di lei".

In realtà esistono anche delle foto a riprova del fatto che le due si conoscono e per un periodo si sono anche frequentate in amicizia, andando a cena con i rispettivi compagni e con Cecilia e Jeremias.