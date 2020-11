Andrea Iannone non sta passando un bel periodo: pochi giorni fa è arrivata la sentenza che l'ha condannato a dover affrontare quattro anni di squalifica per doping. Tra i tanti che si sono esposti per supportare il pilota, c'è anche la sua ex Giulia De Lellis: la ragazza ha lasciato un messaggio d'incoraggiamento allo sportivo su Instagram, spronandolo a non mollare nella battaglia che sta portando avanti da mesi.

Le parole d'affetto di Giulia De Lellis per l'ex

Sono passati pochi giorni da quando Andrea Iannone ha ricevuto una notizia che non mai avrebbe voluto sentire: non potrà partecipare alle competizioni sportive per i prossimi quattro anni.

La sentenza è arrivata dopo quasi un anno di battaglie legali: il pilota è accusato di doping dal novembre del 2019, ovvero da quando nel suo sangue sono state trovate delle sostanze considerate illecite per chi gareggia ad alti livelli.

L'abruzzese si è sfogato sui social network dopo aver saputo che non potrà esercitare la sua professione per molto tempo e che probabilmente la sua carriera è finita, e l'ha fatto con parole che hanno toccato i suoi followers ma anche le persone che lo conoscono bene.

Sotto al post Instagram che il motociclista ha pubblicato un paio di giorni fa, i più attenti hanno scorto il commento della sua ultima fidanzata ufficiale, Giulia De Lellis. L'influencer ha voluto supportare pubblicamente l'ex con il seguente messaggio: "I buoni vincono sempre e tu lo sai.

Prima o poi potrai dimostrare quanto vali. Non arrenderti".

Il legame tra Giulia De Lellis e il pilota

Giulia l'ha detto più volte di essere rimasta in buoni rapporti con Iannone dopo la rottura: è passato quasi un anno da quando la coppia è scoppiata, ma sembra che Andrea e De Lellis siano riusciti a mantenere un legame d'affetto e amicizia.

A dimostrazione di ciò, c'è il commento che la giovane ha scritto sotto al post Instagram nel quale l'ex ha manifestato tutta la rabbia che sta provando per essere stato squalificato per doping.

La storia d'amore tra il pilota e la bella influencer è iniziata nell'estate del 2019: era luglio quando le riviste di Gossip cominciarono a pubblicare le foto degli incontri segreti che i due avevano soprattutto a Lugano, dove risiede lo sportivo.

La relazione è stata importante sin da subito, tant'è che la ragazza si è trasferita in Svizzera e ci è rimasta fino a febbraio quando, di punto in bianco, annunciò sui social network di essere tornata single per ragioni che non sono mai state rese note.

Pochi giorni dopo, Giulia è stata sorpresa in compagnia di Andrea Damante: i Damellis hanno trascorso la quarantena insieme a Pomezia, ma il loro ritorno di fiamma è durato pochi mesi.

Iannone sulle 'orme' di Giulia De Lellis: possibile futuro al GF Vip

Un'altra notizia che è trapelata di recente su Andrea Iannone, è quella riguardante il suo futuro. Dopo aver saputo che non potrà gareggiare per almeno quattro anni, è tornata in auge l'ipotesi di vederlo presto in televisione, magari nel ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, interpellato a Casa Chi su quest'eventualità, ha fatto sapere che il pilota era vicino alla firma del contratto già a settembre ma la sentenza che attendeva e che è arrivata nei giorni scorsi, ha fatto saltare tutti gli accordi.

"Lui ha una storia che secondo me meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione, non a reality già iniziato", ha detto il conduttore.

Non è da escludere, dunque, che lo sportivo accetti di seguire le orme della sua ex Giulia De Lellis ma anche quelle degli ex cognati Cecilia e Jeremias Rodriguez entrando nella casa più spiata d'Italia per mostrare al pubblico i lati del suo carattere che sono ancora sconosciuti ai più.