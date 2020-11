Prosegue il Grande Fratello Vip 2020 e il padrone di casa Alfonso Signorini ha svelato che a dicembre ci sarà l'ingresso in casa di ben 9 nuovi concorrenti che si metteranno in gioco assieme agli attuali protagonisti di questa quinta edizione del reality show Mediaset. Tra i nuovi ingressi potrebbe esserci anche quello di uno dei personaggi più amati di sempre della storia di questo programma: parliamo di Cristiano Malgioglio, protagonista indiscusso della seconda edizione 'Vip' condotta da Ilary Blasi.

Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip

Intervistato nel corso di una nuova diretta social di "Casa Chi", il padrone di casa del GF Vip ha confermato che durante il mese di dicembre assisteremo all'arrivo in casa di 9 nuovi concorrenti, precisando che saranno tutti nomi di primo piano "perché adesso lo vogliono fare tutti".

E tra questi nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia potrebbe esserci anche l'amatissimo Cristiano Malgioglio, rimasto nel cuore di tutti gli spettatori che hanno seguito la seconda edizione del reality show di qualche anno fa. Alfonso Signorini ha confermato di aver già incontrato Cristiano nei giorni scorsi e di aver parlato a lungo con lui di questo possibile ritorno in casa.

A dicembre entreranno 9 nuovi concorrenti al GF Vip

Secondo Signorini, l'ingresso o per meglio dire il ritorno in casa di Malgioglio poterebbe sicuramente del buon umore in casa e in quelle degli Italiani in un momento così delicato e complicato come quello che stiamo vivendo attualmente a causa del Covid-19.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, pur non sciogliendo del tutto la riserva, ha ammesso che al momento mancano alcuni dettagli per la trattativa legata alla presenza di Cristiano Malgioglio in questa quinta edizione del reality ma si è detto sicuro che, alla fine, il paroliere che ha scritto canzoni anche per Mina, accetterà la proposta.

E Signorini non ha potuto non pensare a quelli che potrebbero essere i siparietti tra Malgioglio e la contessa De Blanck, oppure quelli con Tommaso Zorzi nel caso in cui questi due restassero in casa fino all'arrivo di Cristiano. "Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo" ha aggiunto il conduttore del GF Vip.

Le parole di Signorini su Andrea Iannone

Top secret, invece, i nomi degli altri Vip che si metteranno in gioco varcando la soglia della porta rossa di Cinecittà dal prossimo mese di settembre. Tra i vari nomi che sono stati fatti vi era anche quello di Andrea Iannone, con il quale Signorini ha ammesso che era già pronto il contratto all'inizio di questa edizione, ma poi la trattativa è saltatato perché lui aspettava l'esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in Motogp.

Per Signorini, però, la storia di Iannone meriterebbe di essere raccontata con maggiore attenzione e per questo preferirebbe vederlo in gara nella prossima edizione del reality.