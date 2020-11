Stefano Bettarini è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Il provvedimento è arrivato dopo che l’ex calciatore ha pronunciato una presunta parola blasfema. Una volta tornato in possesso dei social, il diretto interessato si è scagliato contro la decisione degli autori. Secondo il 49enne, la sanzione sarebbe stata sproporzionata.

Lo sfogo del ‘Betta’

Stefano Bettarini dopo soli tre giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà è stato squalificato. L’ex calciatore parlando con Enock, Francesco e Andrea aveva commentato in modo negativo la nomination ricevuta da Andrea Damante durante la prima edizione e del reality show.

Nel mezzo della chiacchierata il “Betta” si era lasciato sfuggire una presunta bestemmia. In occasione della diciassettesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha cominciato il provvedimento al concorrente. In puntata il diretto interessato era sembrato capire le motivazioni del conduttore, tanto da ammettere di avere sbagliato. Una volta tornato in possesso del suo profilo Instagram, il 49enne si è scagliato contro gli autori de programma. Stefano ha esordito: “Cacciato per un’espressione colorita”. A detta dell’ex marito di Simona Ventura, la parola pronunciata non era affatto una bestemmia ma un’intercalare toscano. Stefano ha spiegato che la parola “madoska” viene usata spesso dalla gente, proprio per non pronunciare una parola volgare.

Dal momento che il “Betta” non ha mai avuto l’intenzione di essere irriverente o irrispettoso verso la sua religione, ha chiosato: “Trovo sproporzionata la sanzione”. A tal proposito, Stefano Bettarini ha rivelato di essersi sentito come la pedina di un gioco, visto che per entrare al Grande Fratello Vip 5 si era sottoposto a 21 giorni di quarantena e 5 tamponi.

Dayane Mello esulta per la squalifica

La squalifica di Stefano Bettarini è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Tra i “vipponi”, l’unica ad essere felice per la sanzione è stata Dayane Mello. La modella brasiliana, in confessionale, ha commentato con soddisfazione il provvedimento ai danni dell’ex calciatore: “Mi sento liberata”.

Al contrario, Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck si sono dette dispiaciute. Tommaso Zorzi, invece, ha sottolineato che l’ingresso del “Betta” aveva subito creato delle nuove dinamiche all’interno del gioco.

Nel frattempo, l’attuale compagna di Stefano Bettarini ha detto la sua sulla vicenda. Nicoletta Larini, tramite una storia di Instagram, ha spiegato il significato della parola “madoska”. La stilista ha condiviso anche una breve clip in cui Alberto Sordi pronunciava la stessa parola. Infine, Larini ha commentato il tutto con un secco “no” riferito alla squalifica.